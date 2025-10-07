Unos 100 aparcamientos y cámaras de seguridad renovarán un "degradado" eje del norte de Sabadell

La remodelación de la ronda de Collsalarca estará lista en marzo de 2027, tras un calendario de obras de 18 meses que arranca esta semana. El proyecto transformará uno de los principales ejes de la zona norte de Sabadell - "degradado", en boca de los vecinos - en un bulevar verde y cívico, con más de 522 árboles, aceras ampliadas, siete cámaras de seguridad y la creación de más de 100 nuevas plazas de aparcamiento.

El proyecto, muy esperado por el vecindario, cuenta con una inversión superior a los 6,3 millones de euros y se enmarca dentro del plan municipal Els diners als carrers, según ha explicado la alcaldesa Marta Farrés (PSC) este martes ante los medios de comunicación.

La intervención afectará a casi un kilómetro de ronda, entre la avenida de l’Alcalde Moix y el carrer de Vinhamala, lo que supone una superficie de más de 31.000 metros cuadrados. Las actuaciones incluyen la renovación completa de la calzada y de las aceras, que se ampliarán y pavimentarán con nuevos materiales. Para mejorar la seguridad, se pacificarán las intersecciones y se unificarán niveles entre calzada y acera.

La vía pasará a estar limitada a 30 km/h, con la instalación de siete cámaras de seguridad. También se renovará el alumbrado público y se colocará nuevo mobiliario urbano —bancos, papeleras y fuentes— con el objetivo de hacer de la ronda un espacio más cómodo y atractivo para los peatones.

Render aparcamientos Ronda Collsalarca / Cedida

Más verde y más plazas de aparcamiento

El proyecto contempla la plantación de 522 nuevos árboles y vegetación arbustiva, seleccionados entre especies menos alérgicas y de bajo mantenimiento. El objetivo es reforzar el carácter verde del eje y mejorar la calidad ambiental de la zona.

Además, se crearán más de 100 nuevas plazas de aparcamiento, repartidas entre dos áreas diferenciadas: junto al Pavelló del Nord y dentro del Parc del Nord. Se responde así a una reclamación histórica de los residentes, que ven ampliada la oferta de estacionamiento en un entorno donde la presión sobre el aparcamiento ha sido constante. La primera fase de los trabajos se centrará precisamente en habilitar el nuevo aparcamiento del Pavelló del Nord, que quedará integrado en el parque gracias a su pavimentación, arbolado y sistemas de iluminación y seguridad.

Render ronda Collsalarca / Cedida

La remodelación aprovechará también para mejorar espacios del entorno, como la zona de juegos infantiles de la plaza de Pau Trullà, que contará con nuevos elementos de juego y mejoras en los espacios dedicados a la infancia.

Un calendario en cinco fases y 18 meses de obras

Los trabajos se desarrollarán en cinco fases durante 18 meses, actuando por tramos para minimizar el impacto en la movilidad. La circulación de vehículos por la ronda estará garantizada, salvo en cortes puntuales en las intersecciones.

En cuanto al transporte público, algunas paradas de autobús quedarán anuladas de forma temporal, aunque se mantendrá la prestación del servicio. Para acompañar la obra, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida al vecindario, con el calendario de fases, afectaciones previstas y beneficios del proyecto.

Con esta transformación, la ronda de Collsalarca aspira a convertirse en un bulevar verde y cívico, que conecte el Parc del Nord con los barrios colindantes. El consistorio destaca que se trata de una inversión de futuro que combina "mejora urbana, sostenibilidad y seguridad, en línea con el compromiso municipal de reforzar la calidad de vida en los barrios".