Sant Cugat estrena el último tramo del carril bici de la carretera de Rubí y completa un eje metropolitano

Sant Cugat del Vallès ya cuenta con un nuevo tramo de carril bici que conecta de forma segura la ciudad con Rubí. El Ayuntamiento, en colaboración con el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha inaugurado recientemente un segmento de 630 metros que culmina la tercera y última fase del proyecto en la carretera de Rubí.

La nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión de 945.871 euros, enlaza la avenida Països Catalans con la plaza dels Carreters y permite recorrer en bicicleta los 1,8 kilómetros de esta vía entre la avenida de Rius i Taulet y el centro comercial Sant Cugat.

La consellera de Movilidad Sostenible del AMB, Elisabet Latorre, y el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, presidieron el acto de inauguración. Latorre destacó que la conexión “facilita la movilidad activa entre Sant Cugat y Rubí”, recordando que a diario se producen más de 380.000 desplazamientos entre ambos municipios, la mayoría de menos de 10 kilómetros: “Un indicador del enorme potencial de la bicicleta como alternativa al coche”.

Por su parte, Vallès subrayó que el nuevo carril “mejora una conexión estratégica con una infraestructura pensada para los desplazamientos cotidianos, más segura y accesible para toda la ciudadanía”, y lo calificó de ejemplo de cómo “sumar sostenibilidad, funcionalidad y calidad de vida” en el diseño urbano.

Vegetación integrada en el diseño

El trazado discurre en paralelo a la carretera de Rubí y se enlaza con otros tramos de carril bici ya existentes, incluido el que conecta con el municipio vecino a través del polígono de Can Sant Joan. Además, incorpora zonas accesibles para peatones, lo que permitirá compartir el espacio entre caminantes y ciclistas.

La obra ha priorizado criterios ambientales, con la creación de un corredor verde que actúa como cuneta natural para drenar el agua de lluvia. Se han plantado 12.000 arbustos de 12 especies diferentes adaptadas a la escasez de agua, así como más de 70 árboles entre encinas, pinos piñoneros y acacias. El pavimento se ha realizado en hormigón teñido y se ha instalado alumbrado LED con 35 nuevos puntos de luz.

El nuevo tramo forma parte de la Bicivia, la red pedalable metropolitana que busca coser el territorio a través de itinerarios ciclistas seguros. Con esta actuación, la red ya alcanza un 67% de ejecución: 367 de los 551 kilómetros previstos por la AMB en colaboración con los municipios del área metropolitana.