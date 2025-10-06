Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interrumpida la circulación de la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia

No hay tensión entre Mollet Santa Rosa y Granollers Canovelles

Renfe despliega a 90 informadores ante el macrocorte de la R3

Rodalies

Rodalies / ELISENDA PONS / EPC

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación de la R3 está interrumpida entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia en la infraestructura, según ha informado Renfe. En concreto, existe falta de tensión entre Mollet Santa Rosa y Granollers Canovelles. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre Fabra Puig y Vic, y entre Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig los usuarios pueden hacer uso de los trenes de la línea R4.

TEMAS

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  3. Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
  4. Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria
  5. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  6. Un lugar encantador”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google
  7. La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo
  8. ¿Por qué el ataúd de Franco medía tres metros?: la Modelo da cobijo a una catarsis de chistes sobre el dictador

Interrumpida la circulación de la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia

Interrumpida la circulación de la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia

La Fiscalía investiga exceso de tolerancia en las ZBE por parte de ayuntamientos

La Fiscalía investiga exceso de tolerancia en las ZBE por parte de ayuntamientos

El Amaya, histórico restaurante de La Rambla: "No queremos cerrar, pero nos están ahogando"

El Amaya, histórico restaurante de La Rambla: "No queremos cerrar, pero nos están ahogando"

El documental que redescubre al icónico arquitecto Miralles recorrerá festivales internacionales y se podrá ver en BCN

El documental que redescubre al icónico arquitecto Miralles recorrerá festivales internacionales y se podrá ver en BCN

Estas son las tres calles de Barcelona que más tráfico registran

Estas son las tres calles de Barcelona que más tráfico registran

Un conductor pierde el control del coche en L’Hospitalet de Llobregat y deja nueve heridos leves

Un conductor pierde el control del coche en L’Hospitalet de Llobregat y deja nueve heridos leves

Este mercado de Sabadell planea renovarse: mejoras y novedades

Este mercado de Sabadell planea renovarse: mejoras y novedades

Karra-Lee Gerrits: "Barcelona tiene una habilidad única para inspirar"