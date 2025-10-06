Interrumpida la circulación de la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia

La circulación de la R3 está interrumpida entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia en la infraestructura, según ha informado Renfe. En concreto, existe falta de tensión entre Mollet Santa Rosa y Granollers Canovelles. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre Fabra Puig y Vic, y entre Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig los usuarios pueden hacer uso de los trenes de la línea R4.