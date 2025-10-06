Barcelona reutilizará escombros de obras en reformas del espacio público

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha dos pruebas piloto para desarrollar nuevos métodos de construcción a partir de los residuos generados en las obras públicas. La iniciativa busca dar una segunda vida a los materiales provenientes de la construcción y demolición, que podrían reaprovecharse para otras remodelaciones en las calles de la ciudad.

Estas propuestas son las ganadoras del reto internacional “Mineral. Arquitectures de la mineria urbana”, convocado por la Fundació BIT Habitat, la empresa municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), la Fundació Mies van der Rohe, la Diputación de Barcelona y el Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026 Barcelona (UIA2026BCN). El reto forma parte del convenio de colaboración entre la Diputació de Barcelona y la Fundació BIT Habitat.

En total, el concuerso recibió 29 propuestas: 11 de Catalunya, tres del resto de España y 15 del resto del mundo, de países como China, Turquía, Reino Unido o Hong Kong. Las dos ideas ganadoras recibirán 150.000 euros cada uno, lo que se espera que cubra el 80% del presupuesto necesario para llevar a cabo sus proyectos.

Los proyectos elegidos son los denominados 'Spolia' y 'Grounded futures'.

Spolia, del estudio belga Baukunst y del instituto suizo Structural Xploration Lab EPFL, propone reutilizar grandes piezas de residuos minerales de pavimentos urbanos, principalmente asfalto y hormigón, sin necesidad de separación ni transformación previa. El sistema permitiría producir elementos constructivos de gran formato, como paredes o muros de contención. El resultado es un sistema modular y prefabricado que reduce la manipulación de materiales y la huella de carbono, abriendo la puerta a una construcción más circular y sostenible.

Por otro lado, el proyecto Grounded futures, presentado por BC Materials, BC Architects y BC Studies desde Bélgica, se centra en crear nuevos materiales constructivos a partir de residuos minerales del espacio público. Combina la reutilización directa con el reciclaje de restos triturados, que se unen gracias a un aglutinante natural derivado de algas marinas. El proyecto pone énfasis en el reciclaje selectivo 'in situ' y desarrollará distintos tipos y formatos de materiales según los residuos que tengan disponibles, para reincorporarlos al espacio urbano.

Ambos equipos comenzarán próximamente la fase de investigación y diseño, y la previsión es que en 2026 se realicen pruebas piloto en obras gestionadas por BIMSA, convirtiendo así las calles de Barcelona "laboratorio" de innovación arquitectónica, orientado a la sostenibilidad.

Los prototipos se monitorizarán durante un año para evaluarlos y los resultados se mostrarán en el Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026, que se celebrará en Barcelona del 28 de junio al 2 de julio de 2026.

Sobre estos proyectos, la teniente de alcalde Laia Bonet ha destacado que “Barcelona no solo ha de reaccionar ante la emergencia climática, sino anticiparse a ella. Con la innovación, repensamos cómo construimos y transformamos el espacio público y con qué materiales”. Así mismo, Bonet ha recordado que el reto se enmarca dentro de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026.