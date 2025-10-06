Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona

En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado la futura construcción de cuatro promociones de vivienda pública, las primeras que el Ayuntamiento de la gran ciudad catalana tira adelante en dos décadas.

Si bien las del barrio de La Pau, la de Canyadó y la del Gorg estarán destinadas a la compra, la del barrio de La Salut está pensada íntegramente para el alquiler.

Así, esta promoción estará ubicada en la calle Richard Strauss, 56-62, limítrofe con el barrio de Sant Joan de Llefià. Incluye la construcción de 19 viviendas repartidas en planta baja más tres alturas que contarán con plaza de aparcamiento opcional.

Serán pisos de dos y tres habitaciones, con una superficie alrededor de los 70 m². El precio del alquiler de cada piso estará vinculado a su superficie y oscilará entre los 550 y los 775 euros. El alquiler de la plaza de aparcamiento tendrá un coste de 80 euros.

Más promociones en La Pau, Canyadó y Gorg

La promoción del barrio de La Pau se ubicará en la calle Liszt, 77. Incluye la construcción de 16 viviendas repartidas en planta baja más cuatro alturas que se destinarán al mercado de compra. Serán pisos de dos y tres habitaciones con una superficie de entre 73 y 99 m². El precio de compra de cada piso estará vinculado a su superficie y oscilará entre los 206.000 euros y los 255.000 euros.

En la del barrio de Canyadó, las viviendas, de compra, se adjudicarán por derecho de superficie durante un periodo de 75 años. Una vez termine ese periodo, volverán a ser de propiedad municipal. Mientras, los dueños pueden vender o poner en alquiler sus respectivos pisos, pero con una limitación de un 15% a los índices de vivienda protegida que marca la Generalitat de Catalunya. En estos pisos, 20 en total —uno de los cuales adaptado a personas con movilidad reducida—, las personas interesadas podrán adquirirlos por entre 223.000 y 255.000 euros. Todos cuentan con tres habitaciones.

El otro bloque, en la calle Progrés, tendrá 14 viviendas —también una de ellas adaptadas a personas con problemas de movilidad— y costarán entre 291.000 euros y 316.000 euros. En este caso, el alcalde ha remarcado también que tampoco "se permite especular" y que quien decida vender el piso deberá hacerlo conforme a los módulos de la Generalitat. Además, el consistorio de Badalona tendrá derecho preferente de cara a su adquisición.