Open House vuelve a Barcelona y su entorno abriendo casi 200 edificios, con 57 novedades incluidas

El festival 48h Open House, que descubre la arquitectura de espacios que suelen permanecer cerrados al público, regresará a Barcelona y seis localidades del entorno de la capital durante el fin de semana del 25 y el 26 de octubre. En esta ocasión, el popular certamen que ha pasado de atraer a no más de 3.000 personas en sus principios a unos 75.000 espectadores en los últimos años alcanza la decimosexta edición adentrándose en 199 edificios de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, Vilassar de Dalt y Sitges. De todo el repertorio, se cuentan 57 inmuebles que nunca habían figurado antes en el catálogo de las jornadas de puertas abiertas, todo un festín único durante el año y a degustar en 48 horas para los aficionados al arte, la arquitectura, el diseño y la construcción.

Entre las novedades de este año, aparece el parque sanitario Pere Virgili, en el barrio de Vallcarca, en que podrán recorrerse tanto las “catacumbas” del complejo como el “hospital intermedio”, explica Miquel Zuzama, director de programa de Open House: “Nos ha sorprendido cómo está conectado. Conectando con otros túneles, también se podrán visitar dos de los espacios ocultos en la Setmana de l’Arquitectura de mayo, la masía del Jardín Botánico y la galería bajo la Font Màgica [recién reinaugurada para la Mercè]”.

Otra de las incorporaciones a los espacios del festival son la Torre Diagonal 00, el rascacielos de Telefónica en el Fòrum. Se une a una lista generosa de miradores desde los que atalayar Barcelona y alguna de las otras localidades. Entre ellos, se podrá subir a la Torre Mapfre -regresa a Open House tras unas ediciones de ausencia-, al mirador del Macba o al campanario de la iglesia de Sitges, emblema de la localidad y que se abre a los vistantes “en contadas ocasiones”, ha recalcado Zuzama.

Asimismo, se invita también a recorrer el palacio del Marquès d’Alfarràs, acabado de rehabilitar por el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos meses en los jardines del Laberinto de Horta. A poca distancia, habrá ocasión de conocer la iglesia de las Llars Mundet, donde Open House ofrece otras propuestas a los espectadores. Los organizadores ha destacado que la iglesia es “muy sorprendente” y “muy desconocida”, un compendio del arte de mediados del siglo XX en forma de cristaleras y diferentes técnicas pictóricas. Aparte, la vieja fábrica Lehmann, la antigua factoría de la CIBA convertida en espacio feminista en Santa Coloma, la Casa Gallart y el parque de Les Heures vuelven a reabrir tras unos años desligados de las jornadas.

La idea que vehicula las 207 actividades, los ocho itinerarios y el programa completo del certamen es que la arquitectura despierta los sentidos, ha recalcado la directora de Open House Barcelona, Elisenda Bonet. “Reivindicamos la arquitectura contemporánea que emociona y hace sentirse bien, cómo la arquitectura de calidad hace sentirse mejor y que la gente desarrolle su vida cotidiana con calidad, sea en la vivienda, en el trabajo, el centro cívico, el hotel o la escuela”, ha postulado.

Viviendas singulares

Al margen de edificios monumentales y emblemáticos, el certamen también permite husmear en viviendas singulares que se exhiben para la ocasión. La mayoría son novedad en esta edición y “están muy repartidas”, ha observado Zuzama. Por ejemplo, se cuentan tres en Badalona y otros tres en L’Hospitalet. “Hay de todas las épocas, tanto que han pasado por rehabilitaciones contemporáneas como otras que son nuevas”, ha distinguido el responsable.

En la nómina también constan domicilios que se mostrarán en Barcelona, como un piso de 140 metros cuadrados útiles recién reformado, aún deshabitado y pendiente de amueblarse en el paseo Manel Girona, en el barrio de Sarrià de Barcelona, donde se ha presentado el festival de este año. Los visitantes disponen de la ocasión de descubrir la reforma concluida en los últimos meses en la vivienda, datada de 1966, para hacerla más diáfana, abierta y volcada a las vistas sobre la ciudad.

Se podrá conocer de la mano de Lluís Amorós, el arquitecto que ha firmado la remodelación. “Es un espacio diferente, en el que falta quizá el 5% de la obra, porque no hay mobiliario y falta habitarlo, con lo que es una oportunidad de cara al visitante para que cada uno se imagine a su manera cómo completarlo”, comenta Amorós. El arquitecto ha elogiado la “ocasión magnífica” que Open House propicia para que confluyan arquitectos, diseñadores, estudiantes y público en general “con ganas de disfrutar de los espacios abiertos donde no se puede acceder durante el año y que se creen debates y opiniones muy enriquecedores”.