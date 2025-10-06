Sarrià estrena una 'geganta' maquinista de la mano de FGC

La colla gegantera de Sarrià y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han presentado una nueva 'geganta', Catenària, durante la Fiesta Mayor de Sarrià. La figura tiene una altura de 3,5 metros, viste el uniforme actual de maquinista de FGC y en la mano sostiene la llave que se utiliza para abrir la cabina del tren. Su nombre ha sido elegido mediante una votación entre los trabajadores y trabajadoras de FGC.

El barrio barcelonés tiene un vínculo histórico con el mundo ferroviario, desde la construcción del 'tren de Sarrià' en 1863 hasta la actual estación de FGC. Por ello, ya contaba con el 'gegant' Trenot, un jefe de estación de "aspecto bonachón y simpático", inaugurado en el 25º aniversario del traspaso de la competencia en FGC a la Generalitat. La Colla Gegantera de Sarrià se encargará de custodiar a Catenària y hacerla participar en fiestas y desfiles de toda Catalunya. La 'geganta' se puede visitar en la sede del distristo de Sarrià - Sant Gervasi, junto con los otros 'gegants' de la colla.

Catenària, la geganta maquinista de FGC en la Fiesta Mayor de Sarrià / FGC

Durante la presentación, el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, ha destacado "la importancia de visibilizar referentes femeninos en profesiones tradicionalmente masculinizadas y de hacerlo con el simbolismo que tiene una 'geganta', que verán niños de toda Catalunya y que normalizarán desde bien pequeños que una mujer puede ser maquinista”.

La creación de esta figura consolida "el compromiso de FGC de avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres", ha enfatizado la compañía, que también quiere evidenciar que la profesión de maquinista sigue muy masculinizada. Pese a ello, Ferrocarrils ha logrado alcanzar en 2023 la paridad entre las personas incorporadas a las posiciones de maquinista y agente de estación, con un 47,6% de mujeres. El hito es fruto de haber incorporado la perspectiva de género en los procesos de captación de maquinistas, reservando el 40% de las plazas a mujeres.