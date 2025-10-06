Una inversión de 15 millones contra la degradación y la "desesperanza vecinal" iniciará la reforma del norte de L'Hospitalet

El primer paquete de acciones del ambicioso plan de L'Hospitalet de Llobregat para reformar sus barrios del norte ya tiene cifra de inversión. Serán 15 los millones que esencialmente el Ayuntamiento (12 millones), con la ayuda de la Generalitat de Catalunya (3 millones), dedicará a partir del 2026 a dignificar los dos kilómetros cuadrados donde viven unos 140.000 vecinos. Este área vulnerable, históricamente conocida como Samontà, está golpeada por las densidades de población más elevadas de Europa y ofrece signos de agotamiento, como evidenció la multitudinaria manifestación de 3.000 vecinos contra la inseguridad del pasado 1 de octubre.

El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, y la consellera de Territori del Govern, Sílvia Paneque, han presentado este 6 de octubre las actuaciones en el equipamiento Florida 6.0, el futuro centro de transformación digital 'bendecido' por el MWC que Quirós reivindica como símbolo de la metamorfosis del norte. Estas intervenciones de regeneración urbana serán esencialmente cuatro: la mejora del degradado entorno de la estación de metro de Pubilla Cases, epicentro del malestar contra la inseguridad; la creación de un eje verde para conectar los parques de Les Planes y La Torrassa, remodelando la Avenida de Catalunya; la ampliación del parque de la Torrassa (7.000 metros cuadrados más); y el impulso de una nueva zona verde en La Torrassa.

"Queremos revertir la degradación del espacio público que lleva a la desesperanza de los vecinos", han afirmado al unísono Paneque y Quirós, quien ha avalado las preocupaciones de los 3.000 vecinos que se concentraron contra la inseguridad el pasado miércoles. Paneque ha explicitado que, ante el lejano horizonte de finalizar las actuaciones el año 2035, el plan del Samontà se presenta como herramienta para "favorecer la confianza de los vecinos". La consellera, que ha definido la reforma del Samontà como "proyecto de país", ha dejado un recado a los anteriores ejecutivos catalanes: "El Govern no ha tenido políticas de regeneración urbana durante demasiados años. Los ayuntamientos han estado solos", ha criticado. El proyecto contempla también el impulso de un plan específico de convivencia y seguridad del Samontà, que Quirós ha considerado "prioritario".

Paneque y Quirós dialogan con vecinos del nortes de L'Hospitalet críticos con el Ayuntamiento. / Jordi Otix

L'Hospitalet descarta el Pla de Barris

Del total de 15 millones, seis son específicos del proyecto del Samontà —tres del consistorio y otros tantos de la Generalitat— y nueve redundan en inversiones locales en la zona que el Ayuntamiento prioriza. Las acciones las centralizará una hoja de ruta urbanística conceptualizada como 'Estrategia urbana del Samontà', prevista para el primer trimestre del 2026 y que pondrá el foco en mayores y niños. La cual será vertebrada a su vez por el renovado Consorci per a la Reforma de la Granvia i el Samontà, integrado por el Ayuntamiento y la Generalitat.

En esta estructura administrativa, liderada por el arquitecto Raúl Alvarín y con la que el Govern le ha dado un espaldarazo al todavía novel alcalde Quirós, es en la que confía el consistorio hospitalense para captar inversiones de las distintas 'conselleries' de la Generalitat. La remodelación, ahora bien, implicará que L'Hospitalet decarte optar a la actual convocatoria del Pla de Barris del Govern. "Sólo nos permitía presentar un barrio, pero con el plan del Samontà podemos actuar en cinco de ellos", ha confirmado Quirós, que junto a la consellera Paneque ha dialogado con los vecinos críticos con el Ayuntamiento que han acudido a La Florida 6.0.

Los barrios que configuran el núcleo central del área histórica del Samontà son Pubilla Cases, La Florida, les Planes, la Torrassa, y Collblanc. Es precisamente en estas demarcaciones donde 'Eurostat', la Oficina Estadística de la Unión Europea (UE), ubica los dos kilómetros cuadrados más densos de toda Europa: en ellos viven unas 140.000 personas, muchas de origen migrante, en unas 50.000 viviendas. El Ayuntamiento cifra en 12.000 vecinos el crecimiento de la zona en los últimos cuatro años. Todo ello supone que en un exiguo 16% del territorio de L'Hospitalet viva ni más ni menos que la mitad de su población.

Nueve millones locales para el mercado de Collblanc y la accesibilidad

Los nueve millones restantes del plan, que correrán a cargo del presupuesto municipal de L'Hospitalet, irán destinados a tres acciones: la remodelación del Mercado de Collblanc; la reforma y la amplicación de la Biblioteca La Florida; y la mejora de la accesibilidad en calles como Rafael Campalans, avenida Severeo Ochoa, calle de la Hierbabuena o calle de la Rosa d'Alexandria.

La rehabilitación de viviendas también serán una parte importante de la reforma del Samontà. A mediados de año, el Ayuntamiento comenzó las inspecciones bloque a bloque para determinar qué edificios deberán rehabilitarse o bien directamente derribarse. El consistorio calcula que, de los 8.000 inmuebles que son susceptibles de requerir reformas para alargar su vida útil, unos 4.000 se ubican en el Samontà. Aunque el alcalde Quirós ha afirmado que, pese a asumir que "algunos edificios no tendrán solución", todavía no existe concreción sobre qué edificios deberán ser derruidos: "No queremos generar alarma social y deberemos ser muy empáticos al prever alternativas habitacionales a los vecinos afectados".

También proyecta el Ayuntamiento "duplicar" las actuales zonas verdes en los barrios del norte. En términos de medioambiente, el proyecto buscará desarrollar un plan de climatización de equipamientos, la naturalización de los patios escolares y la mitigación de inundaciones con la construcción de un depósito pluvial en Les Planes.

El nuevo campus del Hospital Clínic en los cercanos terrenos deportivos de la Universitat de Barcelona (UB) también jugará su papel en la remodelación del Samontà. El Ayuntamiento buscará aprovechar su llegada para "romper el aislamiento del Samontà por el norte", además de hacer lo propio por el sur "a través de la nueva centralidad que proporcionará el intercambiador de La Torrassa. En el eje del desarrollo económico, L'Hospitalet desarrollará también un plan estratégico de mercados.