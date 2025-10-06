Muere un trabajador de la incineradora de Tersa en un accidente laboral

Un trabajador de 59 años de la incineradora de basura de Tersa, en Sant Adrià de Besòs, ha muerto esta mañana a causa de un accidente laboral en la planta. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que se ha tratado de un siniestro en el puesto de trabajo y han precisado que ha ocurrido este lunes en torno a las 05:00 horas, cuando han recibido aviso del suceso.

El hombre ha fallecido mientras limpiaba una chimenea de la incineradora. El operario iba atado a una línea de vida, pero ha muerto al caérsele encima un cúmulo de residuos. La unidad de investigación de la policía de la Generalitat en la comisaría de Badalona se ha hecho cargo de la investigación.

Además de agentes de los Mossos, siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se han desplazado al lugar del accidente, así como cuatro ambulancias del Sistema de Emergències Mèdiques. La policía ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de guardia de Badalona y el Departament d'Empresa i Treball.

La planta que más quema

La central, situada cerca del límite con Barcelona, es la que que más residuos quema en Catalunya tras no lograr que se reciclen. En 2024, ardieron 319.374 toneladas de desechos, unas 23.000 toneladas menos que en 2023.

La combustión de basura se aprovecha para producir energía en la misma fábrica de Sant Adrià. Tersa comercializó 273.714 megavatios de energía durante el año pasado.

La planta es de titularidad pública. El Ayuntamiento de Barcelona posee el 58,35% de la propiedad de Tersa a través de la empresa municipal BSM y el Área Metropolitana ostenta el 41,16% de la compañía. Aparte, varios ayuntamientos del entorno de Barcelona cuentan con pequeñas participaciones.

La incineradora del Besòs está pendiente de una causa judicial por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Abierta a raíz de una denuncia vecinal en 2018, se investiga si la planta ha emitido polución a niveles potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente. El responsable de Tersa que fue jefe de explotación de la planta se halla cerca de ser juzgado por esos hechos, apenas solo a falta de que la Fiscalía y las partes personadas presenten sus escritos de acusación previos al juicio.