Varias incidencias interrumpen la circulación de la R3 un día antes del gran corte de la línea

En vísperas del significativo corte de 16 meses que afectará a la línea de Rodalies R3, se han registrado varias averías que han interrumpido la circulación de trenes en el eje clave que une L'Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà.

A primera hora de la mañana, una incidencia en la infraestructura ya ha empezado a repercutir directamente en el tramo entre Mollet Santa Rosa y Granollers Canovelles, que ha quedado sin tensión hasta poco después de las 8:30 de la mañana. Otra incidencia en la catenaria en Parets del Vallès ha complicado el tramo entre L'Hospitalet de Llobregat y la Garriga; y, durante la tarde, los problemas en la catenaria y la "avería de electrificación al paso de un tren" entre Montcada Bifurcació y Les Franqueses del Vallès han obligado a movilizar a los pasajeros hacia otra línea de tren o transporte público alternativo.

Por todo ello, Protecció Civil ha activado la prealerta FERROCAT, el plan de emergencias por incidencias en el transporte público que implican riesgo para personas o infraestructuras, como un descarrilamiento, colisión o evacuación de trenes. Pero, pese a que Renfe ha dispuesto un servicio alternativo por carretera para los tramos afectados de la línea de Rodalies, varios usuarios han expresado su descontento con el servicio.

La estación de Parets del Vallès / Irene Vilà Capafons / EPC

"El tren siempre es un drama, ya sea a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche", comentaba Nerea, usuaria habitual de la R3 en Vic, a la agencia ACN. Por otro lado, otra pasajera se ha quejado desde la estación de plaza Catalunya en Barcelona: "Desde hace dos horas no ha pasado ningún tren hacia Vic/Ripoll, siendo el último día de servicio... es inaceptable". Esta serie de retrasos y cortes en la R3 también coinciden con el lanzamiento la aplicación 'Puntual', que corrorbora que los trenes que acumulan más retrasos de media son precisamente los de la R3, junto a los regionales de Tarragona.

Para evitar en la medida de lo posible los retrasos a consecuencia de las obras, a partir de este martes -cuando empieza el previsto gran corte de la línea- Renfe y Adif tienen preparado un plan de transporte alternativo que cuenta con 107 autobuses y 639 expediciones diarias con 43.500 plazas. Habrá rutas directas desde Centelles, La Garriga y Parets hasta Barcelona, y otras con paradas intermedias.