Corte histórico de la R3 de Rodalies: estas serán las alternativas para los viajeros durante 16 meses

La línea R3 de Rodalies se prepara para vivir la mayor interrupción de servicio de su historia reciente. A partir del 7 de septiembre de 2025, el tramo entre Mollet del Vallès y La Garriga —uno de los más transitados del Vallès Oriental— quedará cerrado durante 16 meses, durante los ocho primeros meses también estará en obras desde Montcada hasta la Garriga con servicio interrumpido hasta la estación de L'Hospitalet. El motivo: unas obras de gran calado que permitirán desdoblar 17 kilómetros de vía única entre Parets del Vallès y La Garriga. Una actuación largamente reclamada, que pretende modernizar una infraestructura obsoleta, pero que tendrá un impacto sin precedentes en la movilidad de miles de usuarios diarios que deberán cambiar sus rutinas.

A continuación, EL PERIÓDICO te ofrece cuatro claves para entender por qué se produce este corte y qué alternativas existen al sistema ferroviario durante las obras para los usuarios afectados.

Buses alternativos: 43.500 plazas diarias para salvar la R3 El 7 de octubre empezará finalmente el gran corte de 16 meses de la línea que conecta Barcelona con Vic. La primera fase afectará las siete estaciones entre Montcada Bifurcació y La Garriga, y durará hasta mayo de 2026, afectando a 20.000 usuarios diarios. El dispositivo alternativo de transporte por carretera que habilitará Renfe tras consensuarlo con la Generalitat y los Ayuntamientos será de 58 autobuses y 43.500 plazas diarias. En una segunda fase el corte continuará ocho meses más, hasta enero de 2027, si bien se reducirá a las estaciones comprendidas entre Mollet-Santa Rosa y La Garriga. Para asegurar la movilidad, circularán buses cada diez minutos entre Barcelona y Centelles y cada 15 minutos entre la capital catalana, Centelles y Vic. Un autobús unirá asimismo cada hora Barcelona con La Garriga durante todo el día.

R4 y Metro de l'Hospitalet hasta Montcada Aunque el tramo en obras se limita a entre Montcada Bifurcació y La Garriga, el corte se aplicará desde L’Hospitalet de Llobregat, afectando todo el recorrido sur de la R3 hasta abril de 2026. Para suplir esta interrupción, Renfe redirigirá a los viajeros hacia la línea R4, que reforzará su servicio en hora punta con trenes en doble configuración. Además, las conexiones con el metro (especialmente la L1 desde Fabra i Puig) permitirán mantener la accesibilidad hacia el centro de Barcelona. En paralelo, los viajeros de municipios intermedios podrán hacer trasbordo a la R2 Nord desde estaciones como Mollet Sant Fost, La Llagosta o Montcada i Reixac, garantizando una continuidad del servicio aunque con transbordos inevitables.

Paradas afectadas: 15 estaciones sin servicio en la primera fase Durante la primera fase, el corte de la R3 afectará directamente a 15 estaciones, entre ellas algunas tan estratégicas como L’Hospitalet, Sants, Plaça Catalunya, Arc de Triomf, La Sagrera-Meridiana, Fabra i Puig o Montcada Bifurcació. También se verán impactadas paradas como Mollet Santa Rosa, Santa Perpètua de Mogoda o Ripollet. Todas ellas quedarán cubiertas, en mayor o menor medida, por la R4 y servicios de metro. Las estaciones donde se ejecutarán obras directas incluyen Montcada Bifurcació, Montcada Ripollet, Santa Perpètua, Mollet, Parets, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y La Garriga. En la segunda fase, que se alargará hasta enero de 2027, el tramo afectado se reducirá a solo cinco estaciones, ya sin corte entre Montcada y Mollet.