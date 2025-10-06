Comsa y FCC ejecutarán a partir de la próxima semana las obras de desdoblamiento del tranvía en Glòries

La unión temporal de empresas formada por Comsa y FCC ejecutarán a partir del próximo lunes las obras para modificar el trazado del Trambesòs y desdoblar las vías entre Les Glòries y la Rambla de Poblenou. Se trata de unos trabajos que durarán 17 meses y que cuentan con un presupuesto de 23,6 millones de euros sin IVA, que asumen casi a partes iguales la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y la empresa municipal BIMSA.

Las adjudicatarias son las mismas empresas que se encargaron de las obras de la prolongación del tranvía entre Glòries y Verdaguer, que el mes que viene cumplirá un año desde su entrada en servicio.

Cambio del recorrido del Tram en Les Glòries. / Ricard Gràcia / EL PERIÓDICO

Largo corte del tranvía

Los trabajos previos se iniciarán el próximo domingo y el lunes siguiente ya se podrá empezar a observar los efectos de la intervención sobre el terreno. La principal afectación de cara al usuario del transporte público, no obstante, tendrá lugar en el primer semestre de 2026, poco antes del verano, cuando se deberá cortar la circulación del tranvía durante varios meses. Afectará la T4 pero sobre todo, durante más tiempo la T5 y la T6. En la planificación de los trabajos, que se está ultimando estos días, se tiene en cuenta realizar la interrupción coincidiendo con el periodo de vacaciones estivales, para minimizar en lo posible los efectos sobre la movilidad. No obstante, será largo y se mantendrá una vez iniciado el nuevo curso escolar. El Ayuntamiento habilitará una oferta de transporte alternativo para cubrir los tramos que queden fuera de servicio.

Las obras modificarán el trazado de las líneas T5 y T6 del Trambesòs en el lado Besòs de Glòries. En este punto seguirán de forma paralela el mismo recorrido que la T4 por la Diagonal, para alcanzar la Gran Via por la calle Ciutat de Granada. Se trata de un zig zag que la asociación Promoció del Transport Públic no ve con buenos ojos porque considera que aumentará el tiempo de viaje. Pero el Ayuntamiento sostiene que agrupar los trazados del tranvía en Glòries servirá para ordenar el lado Besòs de la plaza y lograr una mayor fluidez en la circulación de autobuses, peatones, carriles bici y de los coches que suben por la calle Badajoz, una zona congestionada en horas punta. La simplificación deberá permitir una mejor combinación semafórica que a su vez repercutirá en un menor tiempo de espera también para el tranvía, según fuentes municipales.

Imagen simulada de la Gran Vía con las obras terminadas, tanto en el lado montaña como en el lado mar, con las vías ya desdobladas. / El Periódico

Doblar circulaciones

El desdoblamiento de las vías entre Glòries y la parada de Can Jaumandreu, en la rambla del Poblenou, responde a que el tranvía prevé en el futuro doblar el número de circulaciones, sobre todo una vez se haya completado la unión de los dos extremos del tranvía por la Diagonal. Este tramo del Trambesòs será compartido con el autobús, es decir que, por el mismo carril, circularán los autobuses y el tranvía.

Con ello, será posible, pese al desdoblamiento de las vías, mantener el espacio para el resto de usos. En este sentido, las obras suponen el inicio de la segunda fase de la urbanización de la Gran Vía, ya completada en el lado montaña. En el lado mar los trabajos que empiezan este otoño servirán para disponer, a partir de marzo de 2027, cuando se prevé inicialmente que acaben las obras, de una acera de cuatro metros, un carril de uso local y para bicicletas y dos para el espacio compartido entre el tranvía desdoblado y los autobuses, uno para cada sentido.