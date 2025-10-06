El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones

El centro comercial Gran Via 2, ubicado en L’Hospitalet de Llobregat, forma parte de la cartera de activos que la familia Balkany ha puesto a la venta en España, en una operación que podría alcanzar los 1.600 millones de euros.

El complejo, inaugurado en 2002 y con más de 200 establecimientos, es uno de los centros de referencia del área metropolitana de Barcelona. La operación incluye un total de nueve centros comerciales emblemáticos, entre ellos La Vaguada en Madrid y Plaza Norte 2 en San Sebastián de los Reyes, según avanza el digital Cinco Días.

El mismo medio asegura también que la "familia Balkany ha contratado a BNP Paribas y Morgan Stanley para gestionar la venta", lo que refleja la envergadura de la transacción y el interés que puede despertar entre fondos de inversión internacionales. Este diario se ha puesto en contacto con Gran Via 2 y BNP Paribas, pero ambos han asegurado no poder "dar detalles de la operación".

Fuentes cercanas señalan que la decisión de vender responde a un proceso de relevo generacional dentro de la familia propietaria, que tras décadas de actividad en España busca diversificar su patrimonio e invertir en otros sectores, según el citado digital.

El caso de Gran Via 2 es especialmente relevante para Catalunya. Su ubicación en plena Gran Via y su peso en la actividad comercial y de ocio de L’Hospitalet lo convierten en un activo de gran interés para potenciales compradores. La entrada de un nuevo propietario podría abrir la puerta a procesos de modernización y renovación que reforzarían su papel como polo económico de la zona. Si la transacción se concreta, se trataría de una de las operaciones inmobiliarias más importantes del año en España, tanto por volumen económico como por impacto en el sector del retail.