Barcelona rescata la histórica masía Can Crehuet de Horta para destinarla a entidades vecinales

Basta con pasear por muchos barrios de Barcelona para encontrar vestigios del pasado que aún permanecen en pie. Algunos han sido derribados para dar paso a nuevas viviendas, otros han cambiado de uso, y todavía quedan los que resisten pese a su mal estado por los años que acumulan. Ese es el caso de la histórica masía de Can Crehuet, en el barrio de Horta. El ayuntamiento la compró en 2019 y se comprometió a reformarla, pero la realidad es que han ido pasando los años sin una inversión ni un calendario previsto. Hasta ahora.

El consistorio ha licitado el proyecto para rehabilitar el edificio y destinarlo a entidades, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El ganador del concurso será el encargado de redactar el anteproyecto y el proyecto ejecutivo, que servirán de base para la reforma integral, muy reivindicada por los vecinos y entidades, que lamentan la falta de equipamientos en el barrio.

Cuando el ayuntamiento adquirió la masía, decidió ceder su uso a la Coordinadora d'Entitats d'Horta y al Consell de Joventut d'Horta-Guinardó, que han podido utilizar la planta baja para acoger a tres entidades. Sin embargo, este mes de julio, de forma “repentina” -explica la Coordinadora a este diario-, el consistorio les comunicó que debían desalojar el edificio.

En colaboración con los técnicos del distrito, la Coordinadora y el Consell de la Joventut han conseguido reubicar a las entidades que tenían sede en Can Crehuet en otros espacios alternativos. Ahora, ambas organizaciones -que han trasladado a BIMSA (quien se encarga de las obras) sus peticiones- confían en que el ayuntamiento priorice la rehabilitación y la avance con la mayor agilidad posible para poder seguir ofreciendo equipamientos al barrio.

El pasado agrícola de Horta

Situada en la calle Porto número 12, Can Crehuet es una de las casas de carácter rural que recuerdan el pasado agrícola de Horta, cuando aún era un municipio independiente antes de anexionarse a Barcelona y convertirse en barrio. El conjunto incluye la masía principal, un anexo en la parte norte separado por un estrecho pasillo y un jardín de 275 metros cuadrados. Todo ello será ahora objeto de rehabilitación.

La masía Can Crehuet, en Horta. / RICARD CUGAT / EPC

La historia de la finca empezó en el siglo XVIII. En 1750, Joan Tarrida la adquirió junto a unos terrenos, que más tarde su hija vendió. Uno de los compradores fue Francesc Crehuet, quien levantó la masía y otras 14 casas siguiendo un esquema urbanístico con huertos al sur y viviendas al norte. La construcción actual mantiene buena parte de aquella configuración original.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la masía vivió una importante modernización que le dio un aire más urbano y refinado, alejándola de su origen rural. A finales de los años 50, el conjunto experimentó una diversificación de usos, la última modificación significativa en su configuración.

¿Cómo será ahora?

La rehabilitación mantendrá “el espíritu de la antigua edificación”, de manera que se valorarán las propuestas que tengan “especial sensibilidad a la hora de recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural” que representa Can Crehuet. Aunque todavía no se conocen todos los detalles que se expondrán en el proyecto ejecutivo, el pliego técnico del concurso, consultado por EL PERIÓDICO, contempla ya cuestiones relevantes, como la posibilidad de habilitar un segundo acceso desde la calle Porto, además de la puerta principal original, que está en la misma calle.

El futuro equipamiento estará enfocado a la vida comunitaria, intergeneracional y de apoyo a las entidades con la particularidad de disponer también de servicios comunes para poder desarrollar talleres y actividades. Contará con un acceso principal y un espacio de bienvenida sin recepción. Se prevé un taller con almacén comunitario, un aula-taller de formación en carpintería con su correspondiente almacén, y una cocina para actividades gastronómicas. También se incorporarán dos salas polivalentes, un espacio de coworking, dos aulas adicionales y tres despachos.

La masía Can Crehuet, en Horta. / RICARD CUGAT / EPC

El jardín se concibe como un espacio comunitario al aire libre, pensado para acoger actividades de grupo, como cine a la fresca o la celebración de la diada de Sant Jordi. Además, el pliego plantea incluso la posibilidad de modificar la acera de la calle Porto -donde actualmente hay árboles y báculos de alumbrado- para permitir un acceso rodado. En todo caso, las actuaciones deberán ajustarse a lo que establece la ficha del catálogo de patrimonio que regula las intervenciones permitidas en Can Crehuet.