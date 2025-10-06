VÍDEO | Un vehículo de la limpieza arde ante la puerta de un hospital en Barcelona

Un vehículo del servicio municipal de limpieza de Barcelona ha ardido este lunes por la mañana sin causar heridos y por motivos que se investigan. El modelo siniestrado es pequeño, una motocarro tal como se conoce en la brigada municipal, y se ha incendiado delante del Hospital Quirón, en el barrio de Vallcarca.

El Ayuntamiento de Barcelona ha concretado que las llamas han prendido cuando el vehículo se hallaba frente a la entrada del hospital. El consistorio ha añadido que el incendio no ha causado daños a trabajadores de la limpieza ni transeúntes que pasaran por la zona cuando se ha declarado el fuego, en torno a las 10:45 horas.

En un vídeo que una vecina de la zona ha enviado a EL PERIÓDICO puede apreciarse que las llamas han levantado una intensa humareda negra esta mañana ante la puerta del centro médico. No es la primera vez que ocurre un siniestro de este tipo. Sin ir más lejos, un camión de la limpieza ardió en julio pasado en plena ola de calor en Torre Baró, un barrio enclavado en Collserola.

Además, tres vehículos de la limpieza de Barcelona se incendiaron en un margen de poco más de un mes en el verano de 2023. Dos se quemaron en el barrio de Vallcarca -rozando el parque natural de Collserola- y las llamas destruyeron otro en Pedralbes. Un tiempo después de aquella cadena, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que la limpieza de los bajos de los camiones de la basura pasaría de ser anual a mensual para eliminar posibles restos de aceite susceptibles de generar un incendio.