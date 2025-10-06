Una peruana de Barcelona explica la importancia de respetar las costumbres y la cultura de Catalunya: "Me ha hecho sentir más en casa"

España destaca por su riqueza cultural y su diversidad lingüística: en distintas comunidades autónomas conviven idiomas que comparten la oficialidad con el castellano. El euskera, el gallego o el catalán son ejemplos representativos de esta pluralidad cultural.

Por ello, se intenta proteger y fomentar estos idiomas que hacen de España un país diverso. Sin embargo, algunas de estas lenguas ven reducido progresivamente su número de hablantes, una situación que genera gran preocupación entre los expertos.

En el caso de Catalunya, la realidad lingüística continúa siendo compleja: aunque el aumento de población ha supuesto que más personas comprendan y utilicen el catalán, la lengua está perdiendo fuerza como idioma de uso cotidiano y como elemento de identificación.

Se acentúa en Barcelona

Según la última encuesta de usos lingüísticos, elaborada por la Conselleria de Política Lingüística y el Idescat, solo un tercio de la población (33 %) utiliza el catalán como lengua principal, tres puntos menos que hace 5 años, mientras que una cuarta parte de los catalanes (24 %) afirman no usarlo nunca.

Además, esta problemática se acentúa en Barcelona: como indica el último cuestionario municipal, presentado en verano de 2024, solo un 36% de los barceloneses tienen el catalán como su primera opción comunicativa y el 55,9% de los encuestados tienen el castellano como lengua principal.

Criticas a la cultura catalana

Por este motivo, es crucial que los extranjeros que se instalan en ciudades como Barcelona intenten aprender la lengua para preservar la cultura de la comunidad, y así lo explica Luciana Cassinelli, una joven peruana que reside en Barcelona.

“Si estoy aquí [refiriéndose a Barcelona] pienso: 'Mira, me voy a acoplar un poquito a esta cultura que me está apoyando y acogiendo'”, asegura en su cuenta de tiktok.

Cassinelli continúa explicando con indignación cómo cada vez más extranjeros residentes critican la tradición catalana: "Últimamente, me pasa que en muchos lugares la gente de mi alrededor, obviamente extranjeros o gente de fuera de aquí, hablan supermal de Catalunya, y yo me voy encendiendo por dentro [...] no puedes venir y quejarte de cómo hablan unas personas en una ciudad que es su ciudad”, explica la joven.

Un mito extendido

La mujer también ha querido desmentir el mito extendido sobre que los catalanes no quieren hablar castellano: “Los critican abiertamente como diciendo ‘los catalanes son muy cerrados, los catalanes no quieren hablar castellano, si no les hablas en catalán se molestan’. No es así, personalmente a mí nunca me ha pasado una de estas situaciones”, declara.

Cassinelli finaliza el vídeo aconsejando a los extranjeros que se instalen en Barcelona que se adapten a la cultura como señal de respeto: “Si te vas a vivir a otra ciudad o a otro país te adaptas a la cultura a la que vas, aprender otro idioma no te resta, te suma, y el catalán no es difícil, es muy parecido al castellano, y el catalán personalmente siento que me ha abierto puertas, me ha hecho sentir más en casa”, cuenta la joven.

Cursos gratuitos

Además, la creadora de contenido recuerda que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya ofrecen cursos gratuitos para aprender catalán que a ella le han sido de gran utilidad.

Estos cursillos van de los niveles A1 a C1 para las personas que quieren aprender a hablar el idioma con fluidez y para las que quieren escribir adecuadamente. Los niveles iniciales y básicos son totalmente gratuitos y las inscripciones se abren anualmente en la web del Consorci per a la Normalització Lingüística.