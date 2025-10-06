Barcelona presenta la candidatura a Capital europea del comercio de proximidad 2026

El Ayuntamiento de Barcelona y las entidades y organizaciones del sector del comercio local de la ciudad han presentado este lunes la candidatura unitaria de la capital catalana a ser la primera sede de la Capital Europea del Comercio de Proximidad, la del año 2026.

En el acto de lanzamiento oficial, celebrado este lunes, el Ayuntamiento de Barcelona ha acogido un encuentro de representantes que ha presidido el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Ha destacado el amplio apoyo que ha recibido tanto del sector como por parte de diferentes ámbitos la candidatura de ciudad. "Barcelona reivindica los ejes comerciales y los comercios por la vitalidad y dinamismo, la cohesión que generan y el compromiso social del sector", ha subrayado el alcalde.

La iniciativa de la capitalidad europea del comercio de proximidad fue impulsada por Barcelona Comerç y Vitrinas de Europa, aprobada por el Parlamento Europeo el 2023, y está abierta desde el mes de julio de este año a la participación de todas las ciudades de la Unión Europea. La Comisión Europea tendrá que evaluar antes de finales de 2025 todas las candidaturas a esta capitalidad que se presenten y escoger una ciudad para que pueda empezar las acciones como tal en febrero de 2026.

La teniente de alcaldía Raquel Gil ha asegurado que Barcelona tiene "una buena candidatura", reforzada por el consenso político y entre administraciones. "Tenemos un legado, hemos generado una red, una forma de trabajar, hemos puesto en común proyectos y objetivos, y si tenemos la capitalidad los podremos desarrollar de forma más potente", ha subrayado.

Acto unitario de lanzamiento de la candidatura de Barcelona a la Capitalidad europea del comercio de proximidad / Ayuntamiento de Barcelona

La ciudad escogida tendrá que demostrar su fortaleza en los ámbitos de la sostenibilidad del comercio, el apoyo al emprendimiento y vinculación con la comunidad, la digitalización y el de atractivo de la ciudad y vitalidad y también su capacidad de reflejar buenas prácticas en el comercio local para las ciudades europeas.

Imagen de unidad

El acto unitario de presentación de la candidatura de Barcelona a capital europea del Comercio de proximidad ha contado con la asistencia de representantes de la Unión Europea en Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

También de representantes de Barcelona Oberta, Foment Comerç, Barcelona Oberta, el Consejo de Gremios de Comercio, Servicios y Turismo, PIMEC y PIMEC Comerç, Comertia, de la Federación de Mercados Municipales de Barcelona (FEMM), Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya; y representantes y concejales de los grupos municipales de Junts, BComú, ERC y PP.