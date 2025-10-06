A la altura de Malgrat de Mar
Dos agentes de la policía local de Santa Coloma salvan la vida de tres personas en un accidente de tráfico
El siniestro tuvo lugar el pasao 11 de septiembre en la carretera B-682
La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria
Dos agentes de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet salvaron la vida a los tres ocupantes de un vehículo siniestrado en el punto kilométrico 0,3 de la carretera B-682, a la altura del término municipal de Malgrat de Mar.
Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 11 de septiembre, cuando un turismo con tres ocupantes se salió de la vía y acabó incendiándose. Los agentes, que regresaban de su servicio policial en Santa Coloma, se encontraron con el accidente y no dudaron en auxiliar a las víctimas, que tenían serias dificultades para escapar a causa del impacto.
El Ayuntamiento de Santa Coloma considera que la "rápida actuación de los agentes fue determinante" para salvar la vida de los ocupantes, que podrían haber quedado atrapados en el interior del vehículo, el cual quedó totalmente calcinado tras el incendio inmediato. Así, fue posible estabilizar a las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos y los Mossos d’Esquadra de la Regió Metropolitana Nord.
