Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la altura de Malgrat de Mar

Dos agentes de la policía local de Santa Coloma salvan la vida de tres personas en un accidente de tráfico

El siniestro tuvo lugar el pasao 11 de septiembre en la carretera B-682

La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria

Patrulla de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet

Patrulla de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet / Jordi Otix

El Periódico

El Periódico

Santa Coloma de Gramenet
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos agentes de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet salvaron la vida a los tres ocupantes de un vehículo siniestrado en el punto kilométrico 0,3 de la carretera B-682, a la altura del término municipal de Malgrat de Mar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 11 de septiembre, cuando un turismo con tres ocupantes se salió de la vía y acabó incendiándose. Los agentes, que regresaban de su servicio policial en Santa Coloma, se encontraron con el accidente y no dudaron en auxiliar a las víctimas, que tenían serias dificultades para escapar a causa del impacto.

Noticias relacionadas y más

Instantánea del coche siniestrado tomada minutos después del accidente

Instantánea del coche siniestrado tomada minutos después del accidente / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

El Ayuntamiento de Santa Coloma considera que la "rápida actuación de los agentes fue determinante" para salvar la vida de los ocupantes, que podrían haber quedado atrapados en el interior del vehículo, el cual quedó totalmente calcinado tras el incendio inmediato. Así, fue posible estabilizar a las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos y los Mossos d’Esquadra de la Regió Metropolitana Nord.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
  2. Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria
  3. La Fiscalía cerca a las ZBE catalanas ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  4. Los vecinos de la Esquerra del Eixample retan al ayuntamiento con un plantado de parterres abandonados
  5. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  6. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  7. La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo
  8. Un lugar encantador”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google

Los Mejores Callos del Mundo de 2025 se sirven en L'Hospitalet y cuestan 10,50 €

Los Mejores Callos del Mundo de 2025 se sirven en L'Hospitalet y cuestan 10,50 €

Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona

Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona

Nace el Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona

Nace el Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona

Los patios de 84 centros educativos se abrirán a la ciudadanía durante el curso 2025-2026 en todos los distritos de Barcelona

Los patios de 84 centros educativos se abrirán a la ciudadanía durante el curso 2025-2026 en todos los distritos de Barcelona

Adiós al último pastor de Sant Llorenç

Adiós al último pastor de Sant Llorenç

El Ayuntamiento de Barcelona respetará los parterres plantados por los vecinos de la Esquerra de l'Eixample

El Ayuntamiento de Barcelona respetará los parterres plantados por los vecinos de la Esquerra de l'Eixample

Dos agentes de la policía local de Santa Coloma salvan la vida de tres personas en un accidente de tráfico

Dos agentes de la policía local de Santa Coloma salvan la vida de tres personas en un accidente de tráfico

Corte histórico de la R3 de Rodalies: estas serán las alternativas para los viajeros durante 16 meses

Corte histórico de la R3 de Rodalies: estas serán las alternativas para los viajeros durante 16 meses