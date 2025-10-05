Karra-Lee Gerrits: "Barcelona tiene una habilidad única para inspirar"

Karra-Lee Gerrits es la Cónsul y Comisionada de Comercio en el Consulado de Canadá en Barcelona desde agosto de 2023, gestionando la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación para el mercado español. Además de Canadá y España, ha vivido en Venezuela, México, Filipinas, Japón y Países Bajos, donde ayudó a empresas a descubrir lo que Canadá puede ofrecer como un socio global de confianza, reconocido por su liderazgo en innovación y sostenibilidad.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Tengo un gran interés por la innovación y por los lugares y las personas que se unen para que surjan ideas nuevas y creativas. Barcelona ejerce una atracción magnética en este sentido. Nunca había visitado la ciudad, pero la energía rica y diversa que descubrí mientras investigaba mi próximo destino me indicó que es un lugar donde muchas fuerzas se cruzan para bien. Tenía muchas ganas de aportar un poco de Canadá a esta fiesta y ver qué podía suceder. Un año y medio después, sé que tomé la decisión correcta.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Barcelona tiene una habilidad única para inspirar gente de todo tipo. Ya sea que te atraiga la tecnología, el arte, la cultura, la belleza natural o las actividades al aire libre, la ciudad ofrece algo para todos. Su fuerza reside en la diversidad de perspectivas que reúne, promoviendo creatividad e innovación. Combinado con un entorno y cultura que favorecen la conexión, Barcelona es un catalizador extraordinario para que ocurra todo tipo de magia.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Toda fuerza presenta sus desafíos. Si bien la diversidad es un recurso enorme, es importante garantizar que el desarrollo sea inclusivo. A medida que la poblaciones globales se mueven y evolucionan, las ciudades, incluyendo Barcelona, deben adaptarse para responder a las necesidades de sus comunidades, asegurando que nadie se quede atrás. No hay una respuesta fácil sobre cómo lograrlo, pero una ciudadanía con ojos, oídos y corazón abiertos tiene muchas menos posibilidades de equivocarse.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Honestamente, espero que el ciclo virtuoso que tantos barceloneses han iniciado (¡mis respetos a todos vosotros!) continúe girando y traiga grandes cosas para la ciudad y su gente. También espero ver más diversidad en los vínculos internacionales de la ciudad; ¡ojalá que muchos de ellos sean con Canadá!

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

La ciudad en la que esté viviendo en el momento es “mi ciudad”. He oído decir que uno nunca puede volver realmente a casa y, después de tantas mudanzas, puedo decir que eso es cierto. Los lugares siguen su curso en tu ausencia y la memoria no es una narradora muy fiel de la historia. Todo esto para decir que ahora vivo allí donde está mi familia más cercana. Barcelona es un lugar fantástico, y no pienso estropearlo pensando en todas la cosas que echaré de menos.