El documental que redescubre al icónico arquitecto Miralles recorrerá festivales internacionales y se podrá ver en BCN

Enric Miralles (Barcelona, 1955-Sant Feliu de Codines 2000) es un mito de la arquitectura, con un gran número de fieles que le profesan devoción. Fue, dicen los expertos, el mejor arquitecto de su generación. El pasado 3 de julio se cumplieron 25 años de su muerte. Solo tenía 45 cuando falleció a causa de un cáncer.

Pese a su defunción prematura, dejó una obra relevante, en varios casos proyectos que fueron finalizados después de su muerte. Aunque él no lo tenía previsto, porque cuenta su viuda, Benedetta Tagliabue, que no lo habían hablado, su último tránsito integró de forma definitiva al arquitecto con su trabajo. Porque a Miralles le pasó algo que debe de haberle sucedido a muy poca gente en esta vida: estar enterrado en un cementerio que él mismo construyó. Es uno de sus proyectos más relevantes, el Cementerio de Igualada, que proyectó junto a su primera mujer y socia, Carme Pinós.

Maria Mauti, Caterina Miralles y Benedetta Tagliabue, el pasado miércoles en el piso de la calle de Mercaders. / Ferran Nadeu

Pabellón individual

Allí descansa en un pabellón individual, debajo de un árbol, en el que, cuenta Tagliabue, el arquitecto tenía intención de instalar los restos mortales de su padre, que también falleció joven. Pero finalmente el enterrado allí fue el propio autor del camposanto. Esta circunstancia impactó a Maria Mauti, italiana –milanesa-, graduada en Filosofía y directora de documentales, que tras abordar producciones sobre música y danza, se adentró en un nuevo campo, el de la relación entre el cine y la arquitectura, con el documental ‘L’Amatore’, sobre el arquitecto italiano Piero Portaluppi. Mauti es también autora del documental ‘Miralles’ sobre el arquitecto barcelonés, que cuenta entre sus primeras imágenes de la llegada de los restos mortales del arquitecto al cementerio que proyectó.

Inicialmente, Mauti pensó en hacer un cortometraje de la Torre del Gas, el rascacielos de la Barceloneta, que Miralles hizo con Tagliabue. “Rápidamente, me di cuenta de que él era un personaje de largometraje”, explica la cineasta, que en 2019 inició una investigación larga, que incluyo un gran número de entrevistas. El trabajo cristalizó en el documental ‘Miralles’, producido por Oberon Media y Monstro Films, acabado en 2024, que este septiembre se ha podido ver en cines, y unos meses atrás en el festival DOCS Barcelona, entre otros, y que ahora inicia un itinerario por definir por festivales arquitectónicos.

Dos etapas

Mauti habló con Tagliabue y Pinós, las dos compañeras que tuvo Miralles y con las que compartió sus proyectos en dos etapas vitales distintas: “Quise entender a las dos arquitectas que habían trabajado con él, el proceso creativo, que era algo que me interesaba mucho de Miralles”.

Con Pinós, el arquitecto hizo, entre otros proyectos, el Cementerio-bosque de Igualada, el campo olímpico de tiro con arco de Vall d’Hebron –demolido en parte por una ampliación del metro-, el centro social de Hostalets de Balenyà –del que en el documental se afirma que constituye un elemento tan imprevisto que ha suscitado las visitas admiradas de arquitectos de todo el mundo y peticiones de demolición de algunos lugareños. Con Tagliabue, también entre otros, la sede del Parlamento de Escocia, la remodelación del mercado de Santa Caterina, la del Ayuntamiento de Utrecht, la Torre del Gas. Estos últimos son proyectos que Miralles no vio acabados, que su compañera culminó. En algunos casos solo dejó dibujos.

El cartel del documental de Maria Mauti sobre Enric Miralles. / Oberon Media

Las variaciones de Giacometti

El documental está estructurado sobre “11 variaciones sin final”, relata su autora, que decidió abordar esta estructura tras leer el libro ‘Conversaciones con Enric Miralles’. En él Miralles habla de otro libro, ‘El retrato de Giacometti’, de James Lord, que relata la historia de un cuadro “que se hace y rehace constantemente sin terminarse nunca, 18 variaciones en 18 sesiones de trabajo”, como se explica en la película. Y esa idea, la de no acabar nunca, la de apostar por hacer variaciones sobre el mismo proyecto, es destacada por Miralles en un audio que recoge el documental.

Mauti se explicaba este miércoles sobre su ‘Miralles’ en la vivienda de la calle de Mercaders que aparece en la filmación y que el arquitecto compartía con Tagliabue. Esta recuerda el impacto que causó la muerte de su compañero: “Cuando murió me sorprendí de que saliera en la primera página de los periódicos. Luego entendí que era una persona muy querida, que rompía esquemas, creo que sin saberlo, por intuición. Era una figura de referencia”.

Guión de Sara Mesa

Con el documental ya montado, Mauti buscó a alguien que escribiera el guión, y se lo pidió a la escritora Sara Mesa, a la que define como “una de las voces más interesantes de la literatura española contemporánea”. “Lo que me llevó a aceptar este proyecto fue su belleza, la originalidad del enfoque de la película. Yo, que no soy muy de trabajar por encargo, vi aquí un reto de escritura, porque la voz no se limita a narrar la vida y obra de Miralles -de hecho no lo hace -, sino que ofrece una textura onírica, en una serie de variaciones, en las que se va hablando con el propio Miralles, es un texto creativo, literario”, explica Mesa. La voz, el narrador de la película, es el actor Pep Ambrós.

La hija arquitecta

Tras estrenarla Docs del Mes en más de 70 cines en septiembre, ‘Miralles’ podrá verse en la Fundació Enric Miralles próximamente en tres ocasiones: los días 25 y 26 de octubre y el 27 de noviembre. Ya se ha proyectado en varios festivales de arquitectura, y volverá a hacerse en breve: el 3 y 4 de octubre en el festival de Praga y Brno; el 9 y el 12 de octubre, en el AFFR de Rotterdam; el 16 y el 18 de octubre, en el ADFF de Nueva York; el 17 de octubre en La Fatxenda, en Vilafranca del Penedès. El 22 de noviembre habrá en la Biennale di Architettura di Venezia un encuentro con expertos sobre la figura de Miralles.

El miércoles, mientras la compañera del arquitecto y la directora del documental se explicaban, llegó a la vivienda de Mercaders Caterina Miralles Tagliabue, la hija mayor de la pareja, que aparece en el documental y que, formada en Londres, también es arquitecta. Y las tres acabaron compartiendo la charla en un piso en el que de algún modo parece que Enric Miralles siga viviendo.