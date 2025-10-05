Este mercado de Sabadell planea renovarse: mejoras y novedades

Cada vez es más habitual ver los mercados de las grandes ciudades desiertos y con muchos de sus puestos de venta cerrados. Estos lugares emblemáticos se vacían de clientes debido al auge de los supermercados, y así lo reflejan los datos:

Según avanzaba EL PERIÓDICO en 2023, entre 2015 y 2022, han desaparecido casi 500 establecimientos en la red municipal de abastecimiento de alimentos y artículos de Barcelona, y desde el 2000 se han desmantelado 2.091 puestos de comida, algo más del 60%.

En cuanto a comercios de alimentación, había 1.731 en 2015 y 1.333 en 2022; es decir, ese año se contaban 398 locales menos que siete años atrás, ya fueran fruterías, verdulerías, carnicerías o pescaderías.

Falta de relevo generacional

Además, según un artículo de 'The Guardian', el envejecimiento de clientes y tenderos es cada vez mayor porque, según los datos que aporta la información -de julio de 2024-, es más rápido y barato comprarlo todo en las grandes cadenas de supermercados.

'The Guardian' detalla, por ejemplo, cómo el famoso mercado de La Boquería de Barcelona ha pasado a ser una atracción donde se hacen más fotos para Instagram que ventas, y los puestos ofrecen productos como “macedonia en vasos de plástico, wraps de jamón y sangría ya preparada”.

La falta de relevo generacional es una de las grandes causas por las que muchos puestos de mercado tienen que cerrar. De hecho, esto es lo que está pasando en el mercado central de Sabadell.

El mercado de Sabadell

Según cuenta Joan Segalà, presidente de la Asociación del Mercado Central de Sabadell y propietario de la frutería y verdulería Roser Clapés a 'Diari de Sabadell', “viene gente de todo el Vallès a comprar al mercado porque ofrecemos productos de muchísima calidad”.

“Yo hablo por mi puesto, que es el que conozco: en 10 años mis ventas no han bajado. En mi opinión, los puestos cierran por falta de relevo, no por baja de clientes”, concluye.

Aun así, en el mercado han cerrado decenas de puestos como la carnicería San Juan y, de los 90 puestos que quedaban en 2004, ahora solo quedan 55.

Nuevo plan de renovación

Por este motivo, el Ayuntamiento del municipio está estudiando qué hacer con la cuarentena de puestos en desuso. La idea principal es un nuevo plan de renovación, que ya se encuentra en una fase inicial de planificación.

De este modo, la institución busca facilitar el acceso a los mercados municipales y promover la actividad comercial ofreciendo asesoramiento y programas de formación para emprendedores, así como colaborar con las asociaciones de comerciantes para dinamizar los mercados.

Sin embargo, esta no es la primera renovación que sufre el mítico local: desde su inauguración en 1930, mantuvo una actividad constante hasta que en 2004 cerró sus puertas para una rehabilitación que adaptó las instalaciones a las exigencias contemporáneas.

‘Mercato de Sancto Salvatore’

La zona, donde hoy se asienta este importante mercado, ya era usada durante la Edad Media para los mismos fines y aparece mencionada en documentos latinos bajo el nombre de “Mercato de Sancto Salvatore”. Se utilizó como un importante espacio público en Sabadell que atrajo a una buena parte de comerciantes y agricultores de otras ciudades.

Para quienes visitan el mercado, la propuesta gastronómica es doble: además de comprar ingredientes frescos para llevar a casa, se pueden saborear exquisitas tapas elaboradas en el mismo mercado que permiten disfrutar de sabores típicos catalanes.

Además, ofrece actividades variadas como sorteos de vales de descuento, espacios gratuitos para los niños o sesiones de cocina para aprender a elaborar nuevas recetas.