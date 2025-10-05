Imagen del día
Barcelona amanece con un arcoíris sobre el Tibidabo
Las nubes se instalarán en el litoral y prelitoral catalán durante gran parte del día
Vuelve el otoño a Catalunya, con lluvias y caída de las temperaturas
Ángel Guerrero
Las nubes bajas han hecho su aparición en el litoral catalán durante la esta mañana, ocasionando algunos chubascos puntuales y leves que, según la previsión, continuarán a lo largo del día. En Barcelona, esta situación ha generado imágenes impresionantes de la ciudad, como la que el meteorólogo Alfons Puerta comparte con este medio.
Según el pronóstico del Servei Meteorològic de Catalunya, se espera que las temperaturas desciendan este domingo, indicando el retorno del otoño climatológico.
En Catalunya, esta mañana se han registrado lluvias en varios puntos del Pirineo, y hasta el mediodía se prevén chubascos en el sector central del litoral y prelitoral, además de otras áreas de la mitad este. Al cierre del día, el litoral central también recibirá lluvia, con un rango de intensidad entre débil y moderada, y se anticipa una baja significativa en las temperaturas máximas.
Durante lo que queda de día, se prevé que las nubes sean las protagonistas del cielo y que cubran el cielo por completo durante la mañana y que por la tarde se vayan dispersando un poco en la mitad este, litoral y prelitoral.
