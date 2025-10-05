Barcelona amanece con un arcoíris sobre el Tibidabo

Las nubes bajas han hecho su aparición en el litoral catalán durante la esta mañana, ocasionando algunos chubascos puntuales y leves que, según la previsión, continuarán a lo largo del día. En Barcelona, esta situación ha generado imágenes impresionantes de la ciudad, como la que el meteorólogo Alfons Puerta comparte con este medio.

En Barcelona, esta mezcla de condiciones ha permitido obtener imágenes impresionantes de la ciudad, como la que el meteorólogo Alfons Puerta ha compartido con este diario. Según el pronóstico del Servei Meteorològic de Catalunya, se espera que las temperaturas desciendan este domingo, indicando el retorno del otoño climatológico.

Una imagen del Tibidabo este domingo / Alfons Puertas

En Catalunya, esta mañana se han registrado lluvias en varios puntos del Pirineo, y hasta el mediodía se prevén chubascos en el sector central del litoral y prelitoral, además de otras áreas de la mitad este. Al cierre del día, el litoral central también recibirá lluvia, con un rango de intensidad entre débil y moderada, y se anticipa una baja significativa en las temperaturas máximas.

Durante lo que queda de día, se prevé que las nubes sean las protagonistas del cielo y que cubran el cielo por completo durante la mañana y que por la tarde se vayan dispersando un poco en la mitad este, litoral y prelitoral.