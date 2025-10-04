Medio centenar de voluntarios recogen en la playa de Barcelona 170 kilos de basura

Medio centenar de voluntarios han recogido este sábado unos 170 kilos de basura, en su mayoría plásticos y toallitas, abandonados en la playa de la Nova Icària de Barcelona.

Organizada por Barcelona de Serveis Municipals (BSM) y la Fundació Climent Guitart, la jornada de limpieza forma parte de la celebración en el Puerto Olímpico de la cuarta edición del Plogging Congress, un proyecto que se lleva a cabo en diferentes ciudades con el objetivo de recuperar el litoral mediterráneo mediante la recogida de residuos tanto de la costa como del fondo marino.

Esta es la primera ocasión en que el Plogging Congress recala en Barcelona y la limpieza de la playa de la Nova Icària ha puesto punto final a dos días de reflexión sobre el estado actual del litoral barcelonés y del Mediterráneo en general y sobre la afectación que tiene sobre él la contaminación marina.

Además de los voluntarios, han participado en la limpieza miembros del Centre Municipal de Vela (CMV), del Barcelona Diving Club y del Club Esportiu Mossos d'Esquadra (CEME), entre otros.

La jornada de limpieza ha concluido con una fiesta familiar en el Port Olímpic, con talleres y actividades para todas las edades y un espectáculo de música y baile.