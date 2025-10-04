Tranqulidad en Viu Montjuïc

Montjuïc tiene sobre el papel todos los ingredientes para ser un lugar de asueto magnífico, un oasis al lado de la ciudad que combina cultura, servicios y naturaleza. Sin embargo se llena más de noche para ver conciertos el Poble Espanyol, el Palau Sant Jordi, el Festival Grec o el Estadi Olímpic que durante el día. Y eso que hay magníficos paseos, museos y áreas curiosas para descubrir. La cuarta edición de Viu Montjuïc, festival de fin de semana que intenta potenciar la montaña, ha llenado de actividades este fin de semana pero este sábado no se ha visto a una gran cantidad de gente.

No se han visto marabuntas esta tarde. A la hora de comer las zonas de restauración estaban a tope. En el Mirador y el Parc del Migdia que ofrece una vista impresionante del puerto y del mar casi no había ni una mesa libre. Algo más abajo, cerca a la escultura de la sardana la gente ocupaba sobre todo las mesas a la sombra en el Paperines. "Yo he venido con mis amigas para ver la actuación del grupo de rumba en este sitio maravilloso. Después aprovecharemos para ir a los museos que hoy son gratis. ¡Es increíble poder ir a la Fundació Miró, al MNAC, a CaixaForum!. Pero hay tantas cosas que es difícil de elegir", cuenta Isabel una joven diseñadora que lleva dos años en Barcelona después de que sonara una versión rumbera de 'Debí tirar más fotos'.

El Estadi donde el Barça seguirá jugando mientras el Ayuntamiento no de permiso para hacerlo en el Camp Nou la gente entraba y se hacía fotos. Muy cerca, en el Museu Olímpic i de l'Esport aseguraban haber registrado mayor número de visitantes que otros días. Entre ellos estaba una pareja de amigos de Sabadell que salían satisfechos. "Está chulo, me ha gustado ver réplicas de trofeos como la UEFA y la Copa Davis. También ver la impresionante colección de antorchas olímpicas y me ha chocado ver la de los Juegos de Berlín de 1936, de los de Hitler", comentó David, de 44 años. Su plan era seguir con un intenso programa que iba desde el Castillo de Montjuïc hasta el Museo de los Bomberos situado en al principio de la calle Lleida pasando antes por en Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

El público a la entrada del MNAC. / Jordi Otix

Aunque no paraba de entrar gente al museo en un escenario al aire libre ofrecía batallas de hip hop había más sillas vacías que llenas. Al estar al sol que no invitaban a quedarse mucho rato. Por eso muchos espectadores miraban los increíbles movimientos de los acrobáticos bailarines de pie, bajo la sombra de frondosas plantas y pinos. Un público bastante joven seguía la actividad, también algún que otro turista oriental que tras disfrutar de las numerosas obras de arte del museo se había dejado atrapar por la música y danzas urbanas.

Casi vacío

El escenario colocado en la plaza Margarida Xirgu estaba bastante desangelado y eso que de la programación de ocupan las entidades de los barrios de Poble Sec, Montjuïc y Sants. Algo falla. "Cuando sea de noche se animará más", explicaba una de las implicadas. Sí se veía más actividad pero tampoco como en 'La nit dels museus' en el Poble Espanyol y CaixaForum, aunque había más gente. "Falta más promoción y mayor presupuesto a'Viu Montjuïc", comentaba un empresario con negocios en la montaña.

Cerca de la salida del funicular un grupo de niños esperaba a celebrar una fiesta de cumpleaños. Sus familias, barcelonesas de toda la vida, ni se habían enterado de que este fin de semana se celebra Viu Montjuïc. "No sabíamos nada y mira que solemos venir a Montjuïc. Vamos mucho al Pueblo Español", aseguraron dos de sus madres, vecinas de la Dreta de l'Eixample. Una se acostrumbró a venir a raíz del covid. La otra ya solía hacerlo con su padre cuando ella era una niña. "Siempre vengo por la mañana, sobre todo desde que tenemos perro. Montjuïc es un lugar que nos gusta porque es muy bonito y tranquilo. Hay poca gente". Veremos si Viu Montjuïc se anima más este domingo.