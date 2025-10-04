Respir, residencia temporal para dependientes barceloneses, gana habitaciones individuales con una reforma integral

El servicio Respir, que presta la Diputación de Barcelona, es único en su género, subrayan en la institución. No es una residencia al uso. Es temporal, y está prevista para personas dependientes, es decir, con la dependencia reconocida, que tengan más de 65 años y que residan en alguno de los 311 municipios de la provincia de Barcelona, incluida la capital catalana. La edad media de los usuarios está ahora fijada en 87 años.

El planteamiento es que las familias de los dependientes respiren unos días mientras su familiar pasa unos días en uno de los tres bloques del Pavelló Nord de las Llars Mundet, en la Vall d'Hebron, donde se presta el servicio. Que los cuidadores, cuya labor suele ser una gran intensidad, como saben tantas familias, recarguen energías, siempre con la previsión de que la persona que allí sea acogida vuelva a su domicilio habitual.

Vision exterior del edificio. / Elisenda Pons

De 15 días a dos meses

El servicio Respir empezó a prestarse en 2002, aunque no con la dimensión actual: fue creciendo paulatinamente. La estancia mínima prevista de los usuarios es de 15 días, pero pueden pasar allí hasta dos meses anuales, que pueden repartirse en hasta cuatro bloques de 15 días cada uno. Las solicitudes son gestionadas por los ayuntamientos de la localidad de la persona que opta a la plaza, y el coste de la estancia, un copago, varia en función de los ingresos de esa persona, no de su familia. Lo máximo que se paga es 37 euros diarios; lo mínimo, nada. La demanda es grande, y este verano un 30% de las peticiones no pudieron ser atendidas.

El Pavelló Nord está formado por tres edificios en los que se reparten los usuarios de Respir. Los dos más pequeños cuentan con capacidad para 30 y 81 personas, y ya fueron remodelados en los años 2000 y 2011. Ambos están en funcionamiento. Pero el reto era la reforma del bloque más grande, el bloque B, con 160 habitaciones, que empezó en 2023 y que estará acabada en el tercer trimestre de 2026, que supone una inversión de 24 millones de euros por parte de la Diputación. Antes de las obras pasaban por la residencia temporal 1.400 personas. Se calcula que después la cifra será de 1.300.

Artur Mundet y Anna Gironella

El Pavelló Nord abrió sus puertas como nueva Casa de la Caritat en 1957 después de que la de la calle de Montealegre ya no fuera capaz de atender a la gente que lo necesitaba. La Diputación tenía unos terrenos en la Vall d’Hebron que podían servir de sede para una nueva sede, pero no disponía del dinero necesario para levantarla.

Entonces alguien se ofreció a colaborar. Artur Mundet y su mujer, Anna Gironella, habían visto morir a un hijo de 20 años, Artur, que antes de fallecer les instó a hacer donativos sociales. Mundet y Gironella, que vivían en México, pagaron la mitado del coste de la nueva Casa de la Caritat, que llegó a acoger a 2.000 niños y que funcionó hasta los años 60.

Rieradevall, Navés y Juvilà, el pasado jueves. / Elisenda Pons

De 160 a 120 habitaciones

De la beneficiencia, las instalaciones han pasado a acoger a los dependientes de la forma particular ya relatada. El pasado jueves, Cecilia Navés, gerente de Respir; Josep Maria Rieradevall, el arquitecto autor del proyecto y responsable de la obra, y Eloi juvilà, director de Edificacion de la Diputación de Barcelona, explicaron los ejes de esa reforma, el estado de los trabajos y el resultado que dejarán.

“Se trata de que las familias puedan descansar para seguir cuidando. Es un recurso para alargar el tiempo de las personas en su casa”, explicó Navés, que también relató que de las 160 habitaciones del bloque B se pasará a 120 por dos motivos. Uno, tener más habitaciones individuales, el otro, convertir las estancias en accesibles siempre se lleva más espacio. Una vez acabe la reforma, las 120 camas del bloque B se distribuirán de la siguiente manera: 97 en habitaciones individuales y el resto en dobles.

En el bloque A seguirá habiendo 81 camas, 27 por cada una de las tres plantas, con una sola habitación individual por planta, y en el C, 30 camas en habitaciones individuales entre las tres plantas y otras nueve en la enfermería. De esta manera, en total, el servicio Respir constará de 231 habitaciones, más la unidad de enfermería.

Descarbonizar

La renovación tiene, según Juvilà, “dos patas”. Una pata es que el nuevo edificio será sostenible, algo obligatorio. “Lo descarbonizaremos, será neutro, evitaremos 177 toneladas en emisiones de CO2, el equivalente a la contaminación que generan 68 vehículos de gasolina cada año. Generaremos energía renovable con placas fotovoltaicas, unos 200.000 kwh, el consumo anual de 60 hogares y un 30% de lo que necesita el edificio”.

Además se generará el 25% del agua caliente necesaria mediante geotermia y se aprovechará el agua de la lluvia, que servirá para riego, así como la del lavado de manos, para las cisternas de los wáteres. El aislamiento del inmueble será totalmente renovado, lo que también reducirá el consumo energético. La reforma, en estos aspectos, es distinta, subrayó Rieradevall, a la de las de los otros dos bloques, hechas en momentos en los que la exigencia de sostenibilidad no era la misma. Pero Juvilà subrayó que el “sistema de producción” que se está remozando afecta a los tres edificios.

La azotea del edificio. / Elisenda Pons

Tres tipos de habitación

La segunda pata, prosiguió Juvilà, es el hecho de que las nuevas instalaciones serán mucho más cómodas y acogedoras para los usuarios y los trabajadores. “Humanizamos el Respir, porque con más habitaciones individuales mejoramos la convivencia”, agregó Navés.

Entre las 120 nuevas habitaciones, habrá tres tipos de espacio. Uno, formado por dos estancias individuales con una cama cada una, y una terraza y un baño comunes; otro, formado por dos habitaciones con una cama cada una y un baño en común, y, finalmente, un formato de una sola habitación con dos camas y un baño en común.