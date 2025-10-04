Los mercados al aire libre de Barcelona afrontan con incertidumbre el fin de sus licencias este otoño

Se avecina un otoño incierto para los mercados al aire libre que periódicamente colocan sus puestos en las calles y plazas de Barcelona. Este inicio de octubre caducan las licencias de muchas de estas paradas y, con ellas, las condiciones que regían este modelo de negocio hace ahora quince años, cuando la aprobación de una normativa europea obligó a prorrogar todos los permisos activos en aquel momento.

Desde entonces, el modelo de regulación de la venta no sedentaria ha ido cambiando. En 2017, la Generalitat de Catalunya aprobó la Ley de Comercio, Servicios y Ferias, que obliga a todos los municipios catalanes a tener su propia ordenanza en la materia. En Barcelona, sin embargo, la normativa no avanza, así que aquellas paradas que vieron su licencia prorrogada en 2010 tendrán que adaptarse a las condiciones que exige el texto catalán.

Entre otros pormenores, los mercadillos y ferias que hasta ahora podían funcionar de manera colectiva y delegar la gestión de los permisos a alguna asociación, ven como todas las licencias deberán ser ahora individuales. Además, todos los paradistas deberán estar registrados como vendedores, marchantes o artesanos; las prórrogas de licencias vigentes tendrán que durar 15 años y las nuevas solo se concederán por concurso público.

Un cliente compra en un puesto del mercado de payés de Germanetes / Jordi Otix

En muchos casos, estas exigencias chocan con el modelo de negocio o con la idiosincrasia de algunos de los mercados afectados. Es el caso, por ejemplo, del histórico mercadillo de numismática y filatelia de la plaza Reial, que cada domingo agrupa a aficionados y coleccionistas de sellos y monedas en ese punto del Gòtic. José María Ríos, el presidente de la asociación que hasta ahora gestionaba las paradas, asegura estar "indefenso ante el ayuntamiento". "Es una decisión política, en otras ciudades como Madrid también se ha regulado la venta no sedentaria y han dejado fuera de la norma a mercados históricos como el de la plaza Mayor", denuncia Ríos, que recuerda que sus puestos se llevan colocando en Barcelona más de 130 años.

Ríos tampoco entiende que para realizar una actividad como la suya, que reúne un "aspecto más bien cultural y recreativo", deba registrarse como marchante. "En Hacienda me han dicho que mi actividad no es esa", explica el presidente de la asociación de numismática y filatelia. Asegura que ninguno de los paradistas vive del menudeo con monedas o sellos.

Demasiado rígido

Además, el hecho de tener que pedir nuevas liciencias con una duración de 15 años también juega en contra de los intereses del emblemático mercado dominical. "Muchos paradistas son personas mayores que no pueden comprometerse a una actividad tan larga", denunciaba Ríos en una carta del lector a EL PERIÓDICO el pasado mes de julio. "La rigidez del sistema de concesión a 15 años, pensado para actividades comerciales estándar, no se ajusta a la naturaleza viva, cambiante y cultural de un mercado como el nuestro", sentenciaba.

Este periodo de prórroga tan largo preocupa también a la asociación Drap-Art, que también coloca su mercado de artesanía todos los sábados en la plaza Reial. Hasta ahora, esta entidad, que promueve el arte reciclado, abre una convocatoria para decidir qué artistas colocaban un puesto en su mercadillo semanal. Ahora, temen que las licencias individuales abran la veda a qué se instalen junto a ellos puestos que no se alinean con sus valores. "En tres años todo serán productos de reventa", lamenta la presidenta de la asociación Tanja Grass.

El mercadillo circular Street Market, del Poblenou / Irene Vilà Capafons

También es especialmente preocupante para Drap-Art que se elimine la figura del suplente, que hasta ahora ha ayudado a algunos de los expositores. "Muchos de los paradistas son artistas multidisciplinares, y suelen irse de gira o dedicarse a otras cosas algunos meses", explica Grass. Critica que los nuevos requisitos impiden que varias personas se hagan cargo de una misma parada.

Esta condición también preocupa enormemente a los distintos mercados de payés de Barcelona, cuyas paradas varían según la temporada de los productos que se ofrecen. Este colectivo, formado exclusivamente por agricultores que venden sus propios alimentos, también está inquieto por la cantidad de papeleo que reclama este cambio administrativo. "Están pidiendo documentación más propia de ferias que de mercados de payés", denuncian fuentes de la Coordinadora de Mercats de Pagès de Barcelona.

Un poco de margen

Estos mercadillos agrícolas, sin embargo, pueden respirar algo tranquilos. Al haberse instalado más tarde –el primero fue el de Germanetes, el 2014– sus licencias no empiezan a caducar hasta el 2029. Hasta entonces, más allá del papeleo adicional, las condiciones se podrán mantener más o menos igual. Aún así, las mismas voces lamentan "la sensación de improvisación" del Ayuntamiento de Barcelona con la ordenanza de venta no sedentaria. De hecho, sus esperanzas están puestas ahora en la Ley de alimentación que tiene que aprobar el Departament d'Agricultura de la Generalitat, en la que esperan que haya un apartado específico para sus mercados.

En cambio, las licencias de los mercados de la plaza Reial caducan ya este octubre, y tienen hasta final de año para actualizar su documentación y pedir un nuevo permiso que cumpla con las nuevas exigencias.

El mercado de payés de Germanetes / Jordi Otix

Encuentros inminentes

Fuente del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que el texto de la nueva ordenanza de venta no sedentaria, que pondría fin al calvario de los mercados, "está preparado". En la última comisión de economía y hacienda del consistorio, la comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración, Nadia Quevedo, afirmó a preguntas de ERC que convocarían a los grupos municipales "con la mayor brevedad posible".

Quevedo también aseguró que, en aras de un redactado con "el máximo consenso posible", el ayuntamiento ha mantenido reuniones con "representantes del sector" y "los diez distritos para analizar desde el territorio las particularidades y casuísticas" de los mercados. También afirmó haber mantenido un encuentro con la Generalitat de Catalunya para "resolver dudas sobre la aplicación de la normativa autonómica en la realidad específica" de Barcelona. Con todo, no hay fecha prevista para la aprobación de la ansiada ordenanza local.