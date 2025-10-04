Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

4 octubre

Manifestación por Palestina en Barcelona este sábado: horario, recorrido y calles cortadas

15.000 personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla y contra la guerra en Gaza: "Ves a los niños y ves a tus hijos"

DIRECTO GAZA | Última hora de la flotilla a Gaza y las manifestaciones en Barcelona y Catalunya

Manifestación en Barcelona para la liberación de la flotilla y contra el genocidio en Palestina

Manifestación en Barcelona para la liberación de la flotilla y contra el genocidio en Palestina

Ver galería

Manifestación en Barcelona para la liberación de la flotilla y contra el genocidio en Palestina / Zowy Voeten

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La detención de los miembros de la Flotilla provocó este jueves una oleada de protestas por toda España y Europa, que secundaron miles de personas en solidaridad con Gaza y en defensa de la Global Summud. Pese a la fuerte afluencia del jueves -con 15.000 personas en Barcelona- las manifestaciones más multitudinarias se esperan este sábado 4 de octubre.

Las manifestaciones de este sábado, que tendrán lugar en todas las ciudades de España, fueron convocadas hace semanas para protestar contra una guerra que este 7 de octubre hará dos años que comenzó y que se ha cobrado más 600.000 vidas, la mayoría de civiles. Sin embargo, esta marcha coincide con el momento de mayor crispación en toda Europa, por lo que se espera una afluencia masiva en todo el planeta.

Recorrido y horario

La manifestación de Barcelona de este sábado comenzará a las 12 horas en Jardinets de Gràcia y se dirigirán por Paseo de Gràcia hasta Plaza de Catalunya, desde donde realizarán el tramo final por la Ronda de Sant Pere hasta Arc de Triomf. Allí, hay organizados varios actos con lectura de testimonios palestinos, artistas y música.

Por la tarde continuaran las protestas -aunque se espera que con menor afluencia-, ya que han convocado otra manifestación a las 17 horas que arrancará en Arc de Triomf y que se dirigirá al Carrefour de las Rambles. Los organizadores de la marcha piden el boicot a esta empresa porque anunció en 2022 un nuevo acuerdo de franquicia en Israel.

Los organizadores han pedido a la población que acudan vestidos de negro a la manifestación, porque "estamos de duelo y en lucha por las más de 600.000 personas asesinadas". En Barcelona ha sido la segunda noche consecutiva en la que los manifestantes han acampado en la plaza de la Carbonera, una situación que no descartan que sea "permanentemente" hasta, como mínimo, el 15 de octubre, cuando hay convocada una huelga por parte de CC.OO. y UGT a favor de Palestina.

Calles cortadas

La manifestación cortará el Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya y Ronda Sant Pere durante el sábado al mediodía, por lo que será difícil acceder al centro de la ciudad más allá del transporte público. Algunas líneas de autobús también se verán afectadas por las protestas.

Noticias relacionadas y más

Tampoco se descarta que los manifestantes corten algunas carreteras, como sucedió el jueves en la Ronda Litoral y el viernes en la AP-7, a la altura de Sant Celoni; la C-25, a su paso por Manresa, y la C-17, en Vic.

TEMAS

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  3. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  4. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  5. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
  6. Sant Boi da un primer paso para desbloquear el traslado del cuartel militar y construir 1.600 viviendas
  7. Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
  8. ¿Por qué el ataúd de Franco medía tres metros?: la Modelo da cobijo a una catarsis de chistes sobre el dictador

Manifestación por Palestina en Barcelona este sábado: horario, recorrido y calles cortadas

Manifestación por Palestina en Barcelona este sábado: horario, recorrido y calles cortadas

La Casa Elizalde disecciona, a caballo del arte y la ciencia, el expediente ovni más famoso de España

La Casa Elizalde disecciona, a caballo del arte y la ciencia, el expediente ovni más famoso de España

Un tercio de las tiendas de Barcelona tienen el rótulo en castellano o inglés

Un tercio de las tiendas de Barcelona tienen el rótulo en castellano o inglés

"La mejor tarta de queso": la pastelería de Sant Cugat del Vallès con mejores opiniones en Google

"La mejor tarta de queso": la pastelería de Sant Cugat del Vallès con mejores opiniones en Google

Una sesentena de expertos debate sobre la contaminación del litoral de Barcelona en el Port Olímpic

Una sesentena de expertos debate sobre la contaminación del litoral de Barcelona en el Port Olímpic

Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria

Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria

La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo

La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo

Un grupo de artistas redecora 40 tiendas del Gòtic en la cuarta edición del festival 'Aparadors Artístics'

Un grupo de artistas redecora 40 tiendas del Gòtic en la cuarta edición del festival 'Aparadors Artístics'