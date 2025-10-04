Manifestación por Palestina en Barcelona este sábado: horario, recorrido y calles cortadas

La detención de los miembros de la Flotilla provocó este jueves una oleada de protestas por toda España y Europa, que secundaron miles de personas en solidaridad con Gaza y en defensa de la Global Summud. Pese a la fuerte afluencia del jueves -con 15.000 personas en Barcelona- las manifestaciones más multitudinarias se esperan este sábado 4 de octubre.

Las manifestaciones de este sábado, que tendrán lugar en todas las ciudades de España, fueron convocadas hace semanas para protestar contra una guerra que este 7 de octubre hará dos años que comenzó y que se ha cobrado más 600.000 vidas, la mayoría de civiles. Sin embargo, esta marcha coincide con el momento de mayor crispación en toda Europa, por lo que se espera una afluencia masiva en todo el planeta.

Recorrido y horario

La manifestación de Barcelona de este sábado comenzará a las 12 horas en Jardinets de Gràcia y se dirigirán por Paseo de Gràcia hasta Plaza de Catalunya, desde donde realizarán el tramo final por la Ronda de Sant Pere hasta Arc de Triomf. Allí, hay organizados varios actos con lectura de testimonios palestinos, artistas y música.

Por la tarde continuaran las protestas -aunque se espera que con menor afluencia-, ya que han convocado otra manifestación a las 17 horas que arrancará en Arc de Triomf y que se dirigirá al Carrefour de las Rambles. Los organizadores de la marcha piden el boicot a esta empresa porque anunció en 2022 un nuevo acuerdo de franquicia en Israel.

Los organizadores han pedido a la población que acudan vestidos de negro a la manifestación, porque "estamos de duelo y en lucha por las más de 600.000 personas asesinadas". En Barcelona ha sido la segunda noche consecutiva en la que los manifestantes han acampado en la plaza de la Carbonera, una situación que no descartan que sea "permanentemente" hasta, como mínimo, el 15 de octubre, cuando hay convocada una huelga por parte de CC.OO. y UGT a favor de Palestina.

🇵🇸El 4-O desbordem BCN per una Palestina lliure, del riu al mar



🖤 Vine vestida de negre: estem de dol i en lluita



📍 12h Jardinets de Gràcia

➡️ 14h Arc de Triomf: Acte final amb artistes i música palestina

🍴 Menjar de @gazzawi.cuisine



✊ 17h Manifestació Carrefour pic.twitter.com/WtaRBqKD79 — ProuComplicitat #AturemElGenocidi (@proucomplicitat) October 3, 2025

Calles cortadas

La manifestación cortará el Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya y Ronda Sant Pere durante el sábado al mediodía, por lo que será difícil acceder al centro de la ciudad más allá del transporte público. Algunas líneas de autobús también se verán afectadas por las protestas.

Tampoco se descarta que los manifestantes corten algunas carreteras, como sucedió el jueves en la Ronda Litoral y el viernes en la AP-7, a la altura de Sant Celoni; la C-25, a su paso por Manresa, y la C-17, en Vic.