GRÁFICOS | Un tercio de las tiendas de Barcelona tienen el rótulo en castellano o inglés

El uso y el conocimiento del catalán flojean en el tejido comercial de Barcelona. EL PERIÓDICO desgranó la semana pasada contundentes datos sobre las lenguas de atención al público en tiendas y restauración de la ciudad. Quizá el más llamativo es que la mitad de los empleados de bares barceloneses no sabe hablar catalán y una cuarta parte tampoco lo entienden, según reconocen los titulares de los negocios en una amplia encuesta municipal. Otra estadística destacada, que pasó más desapercibida, es el idioma en la rotulación de los establecimientos.

Actualmente, el 65,4% de los carteles de comercios son en catalán, es decir, dos de cada tres. Se trata de una cuota que oscila mucho, en el histórico de datos de la misma encuesta, realizada a 2.411 propietarios o gerentes de tiendas de Barcelona. Hace dos años los rótulos en catalán eran el 73,5%, ocho puntos más, pero en 2019 tocaron fondo con un 62,8%.

El resto de cartelería está en varias lenguas. Según los datos de 2024, que son los más recientes, el 24,1% está escrita en castellano y el 13,5% en inglés. Ambos porcentajes han subido respecto al año anterior, cuando eran un 21,9% y un 11,6% respectivamente. La lengua inglesa ha ido ganando terreno y estaría en su máximo histórico, con uno de cada siete comercios en este idioma. Se concentran especialmente en el centro de la ciudad.

Dónde más flaquea el catalán es detrás de las barras de bar y en las terrazas. El 47,6% de los empleados no habla catalán y un 24% tampoco lo entiende, según la Encuesta de Actividad del Sector de la Restauración de Barcelona 2024, que han respondido los dueños de 1.000 locales de la capital. La estadística toma como base los bares de menos de 10 trabajadores, que son la inmensa mayoría en la ciudad, para evitar que los grandes establecimientos distorsionen los promedios.

Tras los mostradores parece haber mejor conocimiento lingüístico, según la Encuesta de Actividad del Sector Comercial de Barcelona 2024. El 76,5% de los trabajadores de tiendas habla catalán y el 89,7% lo entiende. Tanto en bares como en comercios, el porcentaje de plantilla que habla catalán es el más bajo de la serie histórica. Tras un notable bache en 2015 y 2016, en los estertores de la gran crisis económica, las competencias lingüísticas remontaron con fuerza, pero la pandemia invirtió la tendencia al alza.

Oferta y demanda no van a la par. El 93,3% de negocios afirman que pueden atender al público en castellano, frente al 76,3% que se ve capaz de hacerlo en catalán y el 39,7% con suficiente inglés. Solo un 8,5% atiende en francés. Los idiomas disponibles tras la barra presentan un cierto ‘gap’ respecto a la demanda, porque el 81% dicen tener clientela que habla en catalán. El 46,1% recibe peticiones en inglés y el 14,8% también en francés. El 94% coincide que tiene clientes que hablan castellano.