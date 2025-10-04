La aparición sorpresa de Richard Gere en La Llotja de Barcelona

Cuando Òscar Camps descuelga su teléfono, son muy pocas las personas que le dicen que no a alguna de sus peticiones. La última muestra fue el notable poder de convocatoria de la fiesta solidaria celebrada este lunes con motivo de los diez años de la ONG Open Arms.

Solo uno de los invitados puso una condición y, como no era otro que Richard Gere, se aceptó sin dudar. El requisito del actor estadounidense fue que no se anunciara su presencia para no desviar el propósito del evento. La de Gere, que inició su amistad con Òscar Camps a raíz de una visita a Lampedusa, fue una de las llamadas más importantes que efectuó el director y fundador de Open Arms. Pero hubo otras de tanto o más nivel, como la que hizo a Joan Manuel Serrat, que aceptó de inmediato asistir al acto y, además, cantar junto a Rigoberta Bandini y Rozalén.

Ese fue, sin duda, el momento más álgido de la noche: cuando todos los presentes tarareaban 'Mediterráneo' mientras algunos, como el director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el doctor Bonaventura Clotet o Nandu Jubany, sacaban sus móviles para grabar la única e irrepetible actuación.

“Tenemos un presidente que está completamente loco”, declaró Gere en referencia directa a Donald Trump, mientras la actriz Rossy de Palma mostraba su complicidad con él y con su esposa, Alejandra. También estuvieron presentes Sílvia Abril, Andreu Buenafuente, Rosa Olucha, Santi Millán, Eduard Fernández o Sergi López, que triunfa con 'Sirat', la película convertida en fenómeno este 2025. No faltaron tampoco el cantante Gerard Quintana, el doctor Josep Maria Argimon, la periodista Laura Durán, la estilista Mariona Ferran, el empresario Jordi Barceló o el ministro de Cultura Ernest Urtasun.

Fue una noche única, una celebración de aniversario exclusiva y con repercusión mundial. Sin ir más lejos, el 'reel' que Richard Gere colgó al día siguiente en Instagram llegó a sus más de 74 millones de seguidores. Pues eso, que a Gere no hace falta anunciarlo para que todo sea un éxito. Y si, además, en el mismo acto canta Serrat, la fiesta ya es completa.

La noche de la Zona Franca se consolida

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, presidieron la entrega de los galardones otorgados en el marco de la 6ª edición del Barcelona New Economy Week (BNEW). No estaba —y siempre se le echa de menos— el delegado del Consorci de la Zona Franca Pere Navarro, que sufrió una leve indisposición de la que ya está recuperado. Eso sí, la directora del Consorci, Blanca Sorigué, como siempre, estuvo a la altura y ejerció, en solitario, de excelente anfitriona.

La directora general del Consorci de la Zona Franca, Blanca Sorigué, en la fiesta posterior a la entrega de los premios BNEW. / .

Estos premios reconocen a las mejores 'startups'. Este año se presentaron nada menos que 120, y se entregan durante un acto institucional con discursos y palabras de los premiados. Pero lo más divertido llega después: el esperado cóctel-cena en la espectacular terraza —llámenle 'rooftop', si prefieren— que ya se ha convertido en una cita obligada de la noche barcelonesa.

Tanto es así, que estaban desde el teniente general, inspector general del Ejército Manuel Busquier, al general de brigada de IGE Juan José González Laá, pasando por el jefe del Acuartelamiento Aéreo El Prat del Ejército del Aire y del Espacio, José Antonio Pastor Cantarino, o el asesor del jefe de Estado Mayor del EA del Ejército del Aire y del Espacio, Juan Francisco Sanz Díaz.

Eso sí, no todo eran altos representantes de los cuerpos del Estado, porque también hubo destacada representación de otros sectores. Ejemplos de ello son Jaume Raventós, director gerente del Hospital del Mar; Francisco Pla, director regional de BBVA; María Alsina, directora territorial de CaixaBank; Nacho Torre Solá, director de estrategia de Ibercaja; Ricard Frigola, director de Relaciones Institucionales de AGBAR – Veolia; Pere Homs, director general de Enginyers Industrials de Catalunya; Ingrid Boqué, directora de Relaciones Institucionales del Port de Barcelona; Nadia Quevedo, comisionada del ajuntamiento de Barcelona y, cómo no, el eficaz 'dircom' de CZFB, Lluís López.

En fin, un nuevo éxito que, tal y como remarcó en sus palabras el alcalde Jaume Collboni, “el liderazgo de Pere Navarro al frente del Consorci ha hecho posible, con la ampliación del DFactory, el crecimiento del Distrito 4.0”. Pues sí, un espacio que será espectacular y con una terraza deseada…