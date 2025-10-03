Zara proyecta ampliar su tienda insignia de la plaza Catalunya y que ocupe cinco plantas

Ya hace nueve años que la macrotienda que abrió Zara en la antigua sede central del Banco de Bilbao –ahora BBVA– revolucionó la oferta comercial de la plaza de Catalunya de Barcelona. Con sus 3.203 m2 de superficie de venta (y un total de 5.348 m2 construidos) repartidos en tres plantas del edificio, este local se convirtió en una de las tiendas más grandes del mundo de la cadena de Amancio Ortega. Ahora, la marca insignia de Inditex quiere ir más allá y ampliar el local hasta los 4.658 m2 comerciales y un total de 6.521 m2 de superficie construida.

Así lo demuestra la solicitud que ha hecho al Ayuntamiento de Barcelona la marca de moda para que apruebe un Plan Especial Urbanístico para poder realizar los trabajos pertinentes. El gobierno Collboni ya aprobó inicialmente el plan el pasado 18 de septiembre. Este jueves tenía previsto informar sobre el mismo en el consejo plenario del Distrito del Eixample, pero la sesión se ha acabado suspendiendo debido al parón institucional del ayuntamiento en protesta por la intercepción de la Global Sumud Flotilla.

Los grupos de la oposición del Eixample no tienen poder de decisión sobre la aprobación del plan especial urbanístico, aunque sí puedan mostrar su disconformidad en sus intervenciones e incluso votar en contra de la ampliación. Sí podrán decidir sobre la obra en última instancia, cuando llegue al pleno para la aprobación definitiva, tras un periodo de exposición pública de un mes. Según ha avanzado el digital TOT Barcelona, la oposición de izquierdas es reticente a la operación. La marca de Inditex, consultada por EL PERIÓDICO, declina valorar el proyecto durante su tramitación.

Dos plantas más

Sea como fuere, la ficha de planeamiento de la actuación da algunas pistas sobre las actuaciones que Zara pretende llevar a cabo en el edificio diseñado por el arquitecto Eugenio Pedro Cendoya, que también es el autor de la sede del MNAC. Si todo va según lo previsto, la tienda ocuparía toda la tercera planta del inmueble –que actualmente todavía ocupaban oficinas del BBVA– y parte de la planta -1, que hasta ahora constaba por completo como zona anexa o privativa (donde pueden instalarse almacenes o trasteros). De esta manera, la tienda pasaría de tres a cinco plantas, contando la planta baja, la primera y la segunda que ya usan hoy en día.

La ficha de planeamiento la firma el barcelonés Estudio BBG, que participa habitualmente en proyectos con cadenas de Inditex. De momento, no se indica una fecha para que comiencen las reformas o abran los nuevos espacios de la tienda. La tienda lleva presidiendo la esquina de plaza Catalunya con la calle Bergara desde 2016. Tres años antes Amancio Ortega le había comprado el edificio al fondo alemán Deka Inmobilien por cerca de 80 millones de euros.