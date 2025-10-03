Metro de Barcelona
El transbordo entre la L4 y L5 del metro en Verdaguer se hará por la calle durante un año por obras
La Farinera del Clot acogerá una exposición de trenes históricos del metro de Barcelona
La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032
El pasillo subterráneo que une las líneas 4 y 5 en la estación de metro de Verdaguer permanecerá cerrado desde el lunes 13 de octubre y durante los próximos 12 meses por obras, lo que obligará a los usuarios a realizar el intercambio por la calle.
El objetivo de los trabajos es mejorar la accesibilidad en el pasillo de intercambio, con la sustitución de escaleras por rampas, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado.
El transbordo de una línea a la otra se realizará por la calle, desde Passeig de Sant Joan —si el intercambio se hace desde la L4— y por la calle Provença hasta la boca de la L5 situada en el cruce con la calle Bailén.
Los trabajos, ejecutados por el Departament de Territori de la Generalitat, ya empezaron en la parada del metro de Verdaguer a principios de año con una primera fase, que aparte de las rampas también contempla la instalación de tres ascensores.
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
- Sant Boi da un primer paso para desbloquear el traslado del cuartel militar y construir 1.600 viviendas
- Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
- ¿Por qué el ataúd de Franco medía tres metros?: la Modelo da cobijo a una catarsis de chistes sobre el dictador