El pasillo subterráneo que une las líneas 4 y 5 en la estación de metro de Verdaguer permanecerá cerrado desde el lunes 13 de octubre y durante los próximos 12 meses por obras, lo que obligará a los usuarios a realizar el intercambio por la calle.

El objetivo de los trabajos es mejorar la accesibilidad en el pasillo de intercambio, con la sustitución de escaleras por rampas, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado.

El transbordo de una línea a la otra se realizará por la calle, desde Passeig de Sant Joan —si el intercambio se hace desde la L4— y por la calle Provença hasta la boca de la L5 situada en el cruce con la calle Bailén.

El transbordo entre la L4 y L5 del metro en Verdaguer se hará por la calle durante un año por obras / TMB

Los trabajos, ejecutados por el Departament de Territori de la Generalitat, ya empezaron en la parada del metro de Verdaguer a principios de año con una primera fase, que aparte de las rampas también contempla la instalación de tres ascensores.