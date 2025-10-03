Un atropello en Castelldefels provoca retrasos y cancelaciones en varias líneas de Rodalies

Un atropello mortal en la estación de Platja de Castelldefels ha provocado graves alteraciones en el servicio de Rodalies y en varias líneas de media distancia este viernes por la tarde.

Según ha informado Renfe, un tren Talgo ha arrollado a una persona en un punto de paso no autorizado de la estación. A causa del incidente, ocurrido poco antes de las 14.00 h, los Mossos d’Esquadra han ordenado la interrupción total de la circulación de trenes entre Garraf y Castelldefels.

Durante más de una hora, la circulación ha estado suspendida en las dos vías, hasta que alrededor de las 15.00 h se ha empezado a restablecer progresivamente el tráfico ferroviario. El tren Talgo implicado en el suceso también ha podido reanudar su marcha con una demora de 80 minutos.

La incidencia ha provocado retrasos de una media de más de 40 minutos en la línea R2 Sur y de más de 70 minutos en los servicios regionales. El tren de la R15 con salida de Barcelona-Estació de França a las 13:15 h con destino a Flix ha acumulado 90 minutos de retraso, mientras que el de la R16 de las 12:45 h hacia Tortosa ha sufrido una demora de casi 100 minutos.

Poco después de las 16:00 h, Renfe ha vuelto a actualizar la situación del servicio:

En el servicio de Rodalies de Barcelona, quedan afectaciones en la R2 (canceladas las expediciones entre Castelldefels y Granollers Centre), R2 Sur (circulación fuera del horario habitual) y R7 (un tren por hora y servicio alternativo por carretera entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat).

En cuanto a los servicios regionales, hay retrasos en la R15 (Barcelona - Flix, 90 minutos) y R16 (Barcelona - Tortosa, 99 minutos).