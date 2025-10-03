Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suma de fuerzas

PSC, Junts, BComú y ERC se unen en Barcelona contra el asalto a la flotilla y reclaman el alto el fuego en Gaza

El ayuntamiento aprueba una declaración institucional de condena en un pleno extraordinario y urgente tras el abordaje del Ejército israelí

Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Barcelona.

Judith Cutrona

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este viernes un pleno extraordinario y urgente para aprobar una declaración institucional de condena contra el asalto a la Flotilla Global Sumud y la detención de los activistas que participaban en la misión humanitaria para llevar ayuda a Gaza. A iniciativa de BComú y ERC -especialmente sensibilizados por la presencia de la exalcaldesa Ada Colau y el concejal republicano Jordi Coronas en dos de los barcos de la flotilla-, el consistorio ha mostrado una imagen de unidad al sumar a PSC, Junts, BComú y ERC en la aprobación de esta declaración.

Del mismo modo que hizo el alcalde, Jaume Collboni, la respuesta unitaria de la mayoría de concejales del ayuntamiento -PP y Vox no se han sumado a la declaración- condena “rotundamente” la acción “ilegal, coercitiva y violenta” que ha impedido el desarrollo “legal y legítimo” de una misión humanitaria como la de la flotilla. Además, exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas y la garantía de su integridad física, incluyendo “de manera especial” a Colau y Coronas.

Colau iba en el barco Sirius y Coronas era el capitán del Adara. Fueron de los primeros en ser interceptados. Ambos fueron actualizando la situación a sus compañeros de Barcelona hasta pocos minutos antes de ser asaltados el miércoles por la noche, cuando tiraron los móviles al mar y quedaron incomunicados. Los 470 activistas a bordo de la flotilla han pasado ya por un "proceso de inspección" tras su traslado al puerto de la ciudad de Asdodde cara a su futura deportación.

Llamamiento internacional

En la misma declaración que han leído en el pleno los grupos que la suscriben, han instado al Gobierno a solicitar a la Fiscalía una investigación sobre posibles actos ilegales o agresiones contra embarcaciones o personas de la misión. También a prestar “todo el apoyo diplomático, consular y legal” a los participantes y a coordinarse con las instituciones europeas para garantizar protección efectiva en el marco de sus competencias.

Asimismo, hacen un llamamiento a las instituciones internacionales, en especial a la ONU y al Tribunal Penal Internacional, para que investiguen los hechos y determinen responsabilidades por posibles vulneraciones de derechos humanos, crímenes de guerra y la obstrucción de la ayuda humanitaria y la detención arbitraria de activistas.

Con todo, expresan el “orgullo” de que una misión humanitaria como la flotilla haya tenido origen en la capital catalana, “convirtiéndose en un símbolo de solidaridad y de compromiso con la dignidad humana”, y reiteran la petición inmediata de alto el fuego, el fin de la ocupación de la Franja de Gaza y la liberación de todas las personas secuestradas por Hamás.

