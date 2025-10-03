PSC, Junts, BComú y ERC se unen en Barcelona contra el asalto a la flotilla y reclaman el alto el fuego en Gaza

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este viernes un pleno extraordinario y urgente para aprobar una declaración institucional de condena contra el asalto a la Flotilla Global Sumud y la detención de los activistas que participaban en la misión humanitaria para llevar ayuda a Gaza. A iniciativa de BComú y ERC -especialmente sensibilizados por la presencia de la exalcaldesa Ada Colau y el concejal republicano Jordi Coronas en dos de los barcos de la flotilla-, el consistorio ha mostrado una imagen de unidad al sumar a PSC, Junts, BComú y ERC en la aprobación de esta declaración.

Del mismo modo que hizo el alcalde, Jaume Collboni, la respuesta unitaria de la mayoría de concejales del ayuntamiento -PP y Vox no se han sumado a la declaración- condena “rotundamente” la acción “ilegal, coercitiva y violenta” que ha impedido el desarrollo “legal y legítimo” de una misión humanitaria como la de la flotilla. Además, exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas y la garantía de su integridad física, incluyendo “de manera especial” a Colau y Coronas.

Colau iba en el barco Sirius y Coronas era el capitán del Adara. Fueron de los primeros en ser interceptados. Ambos fueron actualizando la situación a sus compañeros de Barcelona hasta pocos minutos antes de ser asaltados el miércoles por la noche, cuando tiraron los móviles al mar y quedaron incomunicados. Los 470 activistas a bordo de la flotilla han pasado ya por un "proceso de inspección" tras su traslado al puerto de la ciudad de Asdodde cara a su futura deportación.

Llamamiento internacional

En la misma declaración que han leído en el pleno los grupos que la suscriben, han instado al Gobierno a solicitar a la Fiscalía una investigación sobre posibles actos ilegales o agresiones contra embarcaciones o personas de la misión. También a prestar “todo el apoyo diplomático, consular y legal” a los participantes y a coordinarse con las instituciones europeas para garantizar protección efectiva en el marco de sus competencias.

Asimismo, hacen un llamamiento a las instituciones internacionales, en especial a la ONU y al Tribunal Penal Internacional, para que investiguen los hechos y determinen responsabilidades por posibles vulneraciones de derechos humanos, crímenes de guerra y la obstrucción de la ayuda humanitaria y la detención arbitraria de activistas.

Con todo, expresan el “orgullo” de que una misión humanitaria como la flotilla haya tenido origen en la capital catalana, “convirtiéndose en un símbolo de solidaridad y de compromiso con la dignidad humana”, y reiteran la petición inmediata de alto el fuego, el fin de la ocupación de la Franja de Gaza y la liberación de todas las personas secuestradas por Hamás.