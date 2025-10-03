La preocupación por la vivienda se dispara en Barcelona y la inseguridad se mantiene en cabeza

La vivienda sube como la espuma en la lista de quebraderos de cabeza de los barceloneses. En solo un año, la preocupación por tener un techo en la ciudad ha escalado ocho puntos en la Encuesta de Servicios Municipales que realiza el Ayuntamiento de Barcelona anualmente. Se consolida así como la segunda gran inquietud ciudadana, en un contexto de incremento de los precios de la vivienda y de dificultades para acceder a un piso. Por delante sigue, inamovible en esta encuesta, la inseguridad, que se mantiene en cabeza del ránquing, siendo el principal problema de los barceloneses.

El 26,5% de los 6.000 consultados entre el 10 de febrero y el 7 de mayo vuelven a subrayar la inseguridad como la principal tarea a resolver, aunque ha bajado un punto respecto al año pasado. Aun así, no ha sido suficiente para abandonar la primera posición, como sí ha sucedido con el barómetro municipal (con una muestra inferior), en el que la preocupación por la vivienda se sitúa en cabeza.

En esta Encuesta de Servicios Municipales, que se hace desde 1989, la preocupación por la vivienda ha obtenido el valor más alto de la serie histórica. Se ha disparado 8,5 puntos obteniendo el 20,8% de las respuestas. El resultado es distinto y crece todavía más si se pregunta por el problema personal más grave, entonces toma la delantera con el 16,1% de las respuestas.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que ha comparecido junto al director de la Oficina Municipal de Datos, Màrius Boada, para presentar los resultados, ha defendido que desde el gobierno municipal están haciendo todo lo que está a su alcance y “un poco más para poder garantizar el derecho a la vivienda asequible”.

Limpieza y turismo

En el tercer lugar del ránquing aflora la limpieza que, pese a estar en las primeras posiciones, sigue mejorando de manera significativa sus indicadores. El año pasado obtuvo una bajada de cuatro puntos y este año ha descendido 2,5 puntos, algo que también ha celebrado el gobierno municipal, que ha reivindicado su medida estrella en este ámbito, el Pla Endreça.

Y a la limpieza le sigue el turismo, otro de los temas en el que el ayuntamiento centra su acción para gestionar la masificación y los efectos que genera en la ciudad. En esta encuesta ha subido tres décimas la preocupación, con un 5,7% de las menciones.

En su amplia mayoría, los barceloneses están satisfechos con los servicios municipales. El mejor valorado sigue siendo Bombers -con un 8,3- seguido de las bibliotecas públicas. Destaca el transporte público en tercera posición, reforzado este año por la ampliación del tranvía por la Diagonal, de Glòries a Verdaguer. Ha experimentado un aumento de cuatro décimas y obtiene un 7,7 de media. El único servicio que suspende es el aparcamiento, ya un habitual en obtener menos de un cinco.

¿La ciudad mejora o empeora?

En conjunto, el 47% de los barceloneses encuestados creen que la ciudad ha empeorado en el último año frente al 30% que creen que ha mejorado. Sin embargo, Bonet ha hecho una lectura positiva y ha enfatizado que “Barcelona está mejorando y la ciudadanía así lo está percibiendo”. De hecho, la gestión municipal obtiene una pequeña mejora y alcanza una nota media de 6,4.

También crece la satisfacción de vivir en la ciudad, con una nota de 7,5, una mejora que es más favorable si se evalúa por barrios (un 7,9). En este sentido, aumenta el porcentaje de ciudadanos que considera su barrio como el lugar de residencia preferido (el 58%) por delante del 17% que, si tuviera la posibilidad de cambiar de residencia, se iría a otro barrio de la ciudad. Un 24% se marcharía fuera de Barcelona, un cifra que ha bajado tres puntos.