Las obras borran carriles bici en Barcelona y obligan a los ciclistas a improvisar "rutas inseguras"

Un rally es el que muchas veces se ven obligados a realizar cada día para ir al trabajo o a su lugar de estudios centenares de ciclistas en Barcelona. La ciudad está llena de obras en numerosos puntos y, según Bicicleta Club de Catalunya (BACC), la bici siempre es lo último que se tiene en cuenta.

Cuando se elimina el carril, "el ciclista debe buscarse la vida, teniendo que ir muchas veces por la calzada. En algunos casos pone en riesgo su integridad física”, explica el portavoz del BACC, Adrià Arenas. Otras, para evitar el riesgo, "opta por la acera cometiendo infracciones y perjudicando a los peatones". Esta queja recurrente vuelve a hacerse oír a raíz de un nuevo corte esta semana de un carril bici: las obras que cierran durante un mes y medio el vestíbulo de la estación de la L4 de Passeig de Gràcia afectan al carril que discurre entre Gran Via y Diputació en el lado mar. La alternativa para los ciclistas es bajar por la calzada de Rambla Catalunya. “Las motos te avanzan a muy poca distancia y los coches te pitan para que los dejes pasar. Las personas que van en bici no se sienten seguras”, lamenta el miembro de la junta del BACC, Eduard Parera. Él mismo acudió a la sesión que convocó el Ayuntamiento para informar de las obras a los vecinos, donde puso de manifiesto el problema.

Para el BACC, el passeig de Gràcia “tiene espacio de sobras para poner un carril bici alternativo”. La entidad defensora de la bici se quejan de que los ciclistas deben improvisar el camino al toparse con la interrupción de los carriles por obras. Pero no todo el mundo "tiene la misma destreza”, constatan.

Los ciclistas no entienden cómo continua fuera de servicio el carril bici en la Avenida Paral.lel, en el tramo de la c/Tamarit hasta la plaza Espanya. La señalización les obliga a realizar un rodea de 1,5 kilómetros. / RICARD CUGAT / EPC

El caso de plaza Espanya

El caso más paradigmático es la eliminación del carril de Paral·lel hasta plaza Espanya hace cuatro años y aún no restituido. “El Ayuntamiento propone dar la vuelta por detrás de Las Arenas, lo que suma 1,5 kilómetros de recorrido. La gente opta por ir por donde puede, y pasar por la calzada, y llega un momento en que te encuentras en medio en una línea fina entre los dos sentidos”, indica Arenas, que añade que en este punto es raro que no se haya producido ningún accidente.

La entidad enumera muchos otros casos. En la calle Llançà el carril está cortado de Gran Via hasta Diputació y también entre Gran Via y Sepúlveda por las obras de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat.

Ante la desaparición del concurrido carril bici de Paral·lel a plaza Espanya, los ciclistas pasan por donde encuentran espacio, si bien afirman sentise mucho más inseguros. / RICARD CUGAT / EPC

"Picar piedra"

También está inoperativo por las obras el que pasa por Compte d’Urgell, “uno de los más importantes de la ciudad”, según Arenas, que está interrumpido en tres puntos distintos. En este caso sí se ha habilitado un carril alternativo en Villarroel, pero solo de 300 metros en sentido descendente. Las personas que circulan en dirección montaña no tienen por donde ir. La falta de una solución clara "lleva a los ciclistas a seguir subiendo y bajando por Compte Borrell, por donde encuentran algún espacio más o menos seguro".

Villarroel debía contar con un carril bici previsto en el plan municipal para 2023, pero nunca se ejecutó. Según Parera, habría evitado los problemas actuales. Denuncia que, en las obras, se prioriza la movilidad de coches y motos, como muestra la eliminación del carril bici en Rosselló entre Compte Urgell y Compte Borrell para desviar el tráfico motorizado. Siempre que puede, acude a las sesiones de los consejos de barrio para exponer la situación, e insistir ("picar pedra", como dice) para que poco a poco la ciudad vaya teniendo más en cuenta al ciclo en sus intervenciones en la calle.

Interrupción del carril bici en la Avenida Paral.lel. Los ciclistas y patinetes suelen continuar recto por la calzada, ante la falta de una alternativa razonable. / RICARD CUGAT / EPC

Aciertos

El BACC destaca también aciertos por parte del Ayuntamiento, como la sustitución del carril de la Meridiana, en obras, por uno nuevo de carácter inicialmente temporal por Concepció Arenal, que ahora se reclama que sea permanente y se amplie hasta Navas de Tolosa; o la iniciativa de llevarlo al lateral en el caso de la confluencia con Aragó. También valoran la solución del desvío hacia la Diagonal en el corte del carril en Provença. “Demuestra que pueden encontrarse soluciones, pero son contadas”, indica Arenas, que lamenta que muy a menudo se toman decisiones desde el despacho sin ir a ver sobre el terreno si la alternativa es viable o segura.