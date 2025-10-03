Los nuevos premios FEmImpacte reconocen el trabajo de las empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat

El Fórum Empresarial del Llobregat ha impulsado este 2025 la primera edición de los premios FEmImpacte, un evento que quiere reconocer “la huella positiva que generan empresas, entidades e instituciones públicas en el desarrollo económico del territorio”, tal y como explica la propia entidad en un comunicado.

Los galardones —que cuentan con la colaboración de AEBALL/UPMBALL, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el BBVA— se entregarán el 8 de octubre de 2025 en el Hotel Porta Fira, sede del Fórum, en un acto que aspira a convertirse en una cita anual de referencia para el mundo económico y social del Baix Llobregat y L’Hospitalet.

En total, se otorgarán seis modalidades de premios, que reconocen a empresas, personas, proyectos o instituciones que, a lo largo de la última década, hayan destacado en ámbitos clave como el económico el social o el cultural. Los premios Fórum Empresarial del Llobregat los otorga por un jurado “de prestigio”, formado por los máximos representantes de las organizaciones, instituciones y entidades más reconocidas y representativas del ámbito económico y empresarial del territorio.

El mismo Fòrum explica que el evento contará con la presencia del alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, y de la presidenta del Consejo Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez.

Premios

El Fòrum Empresarial del Llobregat es una iniciativa promovida por la Asociación Empresarial de L’Hospitalet y Baix Llobregat (AEBALL), con la implicación de instituciones, entidades y empresas emblemáticas. Así, la entidad ha publicado ya el listado de candidaturas preseleccionadas para los premios FEm Impacte 2025.

Los premios consistirán en un trofeo representativo y un diploma acreditativo. Aunque no tienen dotación económica, conllevan un reconocimiento institucional y mediático relevante, dando visibilidad y prestigio a los ganadores.

Finalistas

Seat, Tempel Group y Ferrer & Ojeda son las empresas que optan al premio de Impacto Económico, destinado a compañías que hayan generado un alto impacto económico en la ciudad de L’Hospitalet y/o en la comarca del Baix Llobregat, contribuyendo a su crecimiento, a la generación de empleo o a la dinamización del tejido empresarial, actuando como "tractoras de otras iniciativas empresariales". Para el galardón de Impacto Social, los candidatos son: E.I. ES Im-perfect Food S.L., Cordibaix y Sao Prat. Una categoría pensada para personas, entidades o empresas del territorio que hayan llevado a cabo iniciativas con una incidencia relevante en la cohesión social, la inclusión, la igualdad de oportunidades o la mejora del empleo y el bienestar de colectivos vulnerables. "También incluye a quienes hayan apostado firmemente por la formación de sus equipos mediante la creación de escuelas propias y/o la colaboración con entidades formativas del territorio", apunta la organización.

En el marco de la cultura, las preseleccionadas han sido Floox by Premium PSU, Schneider y Dapibus Tech. En este caso, está orientado a personas, entidades o empresas que hayan contribuido significativamente al enriquecimiento cultural de L’Hospitalet y/o del Baix Llobregat, ya sea mediante proyectos artísticos, patrimoniales, educativos o de promoción de la cultura local y/o universal. Y en sostenibilidad se ha elegido a Industrial Akroll, a la asociación de La Passió de Olesa de Montserrat y al colegio Xaloc. Aquí la organización buscaba reconocer prácticas destacadas en materia de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, economía circular o reducción de la huella de carbono, con una incidencia tangible en el territorio.

El premio al Impacto de un Proyecto de Colaboración Público-Privada será para el Consorci de la Zona Franca, Prologis o AENA. El Fòrum reconoce aquí proyectos impulsados conjuntamente por entidades públicas y privadas que "hayan generado un valor añadido claro para el desarrollo socioeconómico del territorio, mediante alianzas estratégicas, modelos innovadores de cooperación o acciones conjuntas de alto impacto". Por último, el Premio Impacto de una Entidad Pública hacia las Empresas, pensado para poner en valor el papel de aquellos organismos públicos que, a través de políticas, servicios o iniciativas específicas, hayan favorecido el crecimiento, la competitividad o el acompañamiento efectivo del tejido empresarial local, mantienen en las quinielas a los ayuntamientos de El Prat de Llobregat, Viladecans y Sant Feliu de Llobregat.