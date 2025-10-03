Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía local

Los nuevos premios FEmImpacte reconocen el trabajo de las empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat

Se trata de una iniciativa organizada por el Fórum Empresarial del Llobregat para reconocer la labor de empresas, entidades e instituciones públicas en el desarrollo económico del territorio

La facturación de las empresas de la provincia de Barcelona crece ajena a la incertidumbre internacional

Vista del 'skyline' de los edificios de la plaza Europa de L'Hospitalet.

Vista del 'skyline' de los edificios de la plaza Europa de L'Hospitalet. / Ferran Nadeu

Àlex Rebollo

Àlex Rebollo

L'Hospitalet de Llobregat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Fórum Empresarial del Llobregat ha impulsado este 2025 la primera edición de los premios FEmImpacte, un evento que quiere reconocer “la huella positiva que generan empresas, entidades e instituciones públicas en el desarrollo económico del territorio”, tal y como explica la propia entidad en un comunicado.

Los galardones —que cuentan con la colaboración de AEBALL/UPMBALL, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el BBVA— se entregarán el 8 de octubre de 2025 en el Hotel Porta Fira, sede del Fórum, en un acto que aspira a convertirse en una cita anual de referencia para el mundo económico y social del Baix Llobregat y L’Hospitalet.

En total, se otorgarán seis modalidades de premios, que reconocen a empresas, personas, proyectos o instituciones que, a lo largo de la última década, hayan destacado en ámbitos clave como el económico el social o el cultural. Los premios Fórum Empresarial del Llobregat los otorga por un jurado “de prestigio”, formado por los máximos representantes de las organizaciones, instituciones y entidades más reconocidas y representativas del ámbito económico y empresarial del territorio.

El mismo Fòrum explica que el evento contará con la presencia del alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, y de la presidenta del Consejo Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez.

Premios

El Fòrum Empresarial del Llobregat es una iniciativa promovida por la Asociación Empresarial de L’Hospitalet y Baix Llobregat (AEBALL), con la implicación de instituciones, entidades y empresas emblemáticas. Así, la entidad ha publicado ya el listado de candidaturas preseleccionadas para los premios FEm Impacte 2025.

Los premios consistirán en un trofeo representativo y un diploma acreditativo. Aunque no tienen dotación económica, conllevan un reconocimiento institucional y mediático relevante, dando visibilidad y prestigio a los ganadores.

Finalistas

Seat, Tempel Group y Ferrer & Ojeda son las empresas que optan al premio de Impacto Económico, destinado a compañías que hayan generado un alto impacto económico en la ciudad de L’Hospitalet y/o en la comarca del Baix Llobregat, contribuyendo a su crecimiento, a la generación de empleo o a la dinamización del tejido empresarial, actuando como "tractoras de otras iniciativas empresariales". Para el galardón de Impacto Social, los candidatos son: E.I. ES Im-perfect Food S.L., Cordibaix y Sao Prat. Una categoría pensada para personas, entidades o empresas del territorio que hayan llevado a cabo iniciativas con una incidencia relevante en la cohesión social, la inclusión, la igualdad de oportunidades o la mejora del empleo y el bienestar de colectivos vulnerables. "También incluye a quienes hayan apostado firmemente por la formación de sus equipos mediante la creación de escuelas propias y/o la colaboración con entidades formativas del territorio", apunta la organización.

En el marco de la cultura, las preseleccionadas han sido Floox by Premium PSU, Schneider y Dapibus Tech. En este caso, está orientado a personas, entidades o empresas que hayan contribuido significativamente al enriquecimiento cultural de L’Hospitalet y/o del Baix Llobregat, ya sea mediante proyectos artísticos, patrimoniales, educativos o de promoción de la cultura local y/o universal. Y en sostenibilidad se ha elegido a Industrial Akroll, a la asociación de La Passió de Olesa de Montserrat y al colegio Xaloc. Aquí la organización buscaba reconocer prácticas destacadas en materia de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, economía circular o reducción de la huella de carbono, con una incidencia tangible en el territorio.

Noticias relacionadas y más

El premio al Impacto de un Proyecto de Colaboración Público-Privada será para el Consorci de la Zona Franca, Prologis o AENA. El Fòrum reconoce aquí proyectos impulsados conjuntamente por entidades públicas y privadas que "hayan generado un valor añadido claro para el desarrollo socioeconómico del territorio, mediante alianzas estratégicas, modelos innovadores de cooperación o acciones conjuntas de alto impacto". Por último, el Premio Impacto de una Entidad Pública hacia las Empresas, pensado para poner en valor el papel de aquellos organismos públicos que, a través de políticas, servicios o iniciativas específicas, hayan favorecido el crecimiento, la competitividad o el acompañamiento efectivo del tejido empresarial local, mantienen en las quinielas a los ayuntamientos de El Prat de Llobregat, Viladecans y Sant Feliu de Llobregat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  3. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  4. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  5. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
  6. Sant Boi da un primer paso para desbloquear el traslado del cuartel militar y construir 1.600 viviendas
  7. Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
  8. ¿Por qué el ataúd de Franco medía tres metros?: la Modelo da cobijo a una catarsis de chistes sobre el dictador

Rosalía crea una fundación para ayudar a la formación de jóvenes en L'Hospitalet

Rosalía crea una fundación para ayudar a la formación de jóvenes en L'Hospitalet

La Guía Michelín incorpora otro restaurante de Terrassa: "Una experiencia diferente"

La Guía Michelín incorpora otro restaurante de Terrassa: "Una experiencia diferente"

Los nuevos premios FEmImpacte reconocen el trabajo de las empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat

Los nuevos premios FEmImpacte reconocen el trabajo de las empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat

Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal

Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal

Segunda jornada de protestas estudiantiles en Catalunya: ahora en las universidades

Segunda jornada de protestas estudiantiles en Catalunya: ahora en las universidades

La preocupación por la vivienda se dispara en Barcelona y la inseguridad se mantiene en cabeza

La preocupación por la vivienda se dispara en Barcelona y la inseguridad se mantiene en cabeza

El Reial Club Marítim de Barcelona recupera el espíritu de las regatas con el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

El Reial Club Marítim de Barcelona recupera el espíritu de las regatas con el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

El transbordo entre la L4 y L5 del metro en Verdaguer se hará por la calle durante un año por obras

El transbordo entre la L4 y L5 del metro en Verdaguer se hará por la calle durante un año por obras