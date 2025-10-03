Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El metro de Barcelona se detendrá al mediodía durante dos minutos en solidaridad de sus trabajadores con el pueblo palestino

Una vez finalice el paro, se recuperará el servicio habitual, ha indicado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Opinión, Joaquín Tornos: Derechos humanos y contratación pública

15.000 personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla y contra la guerra en Gaza: "Ves a los niños y ves a tus hijos"

La estación de metro de Mercat Nou, en una imagen de archivo.

Glòria Ayuso

Barcelona
Los trabajadores del metro de Barcelona han decidido unirse a la ola de protestas en solidaridad con el pueblo palestino. El servicio de metro se detendrá a las 12 horas del mediodía de este viernes durante dos minutos. Los convoyes de todas las líneas del metro permanecerán ese tiempo parados al llegar a la estación que les corresponda.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de la convocatoria de la protesta a través de sus redes sociales. Una vez finalice el paro, se recuperará el servicio habitual, indica TMB.

