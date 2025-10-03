El metro de Barcelona se detendrá al mediodía durante dos minutos en solidaridad de sus trabajadores con el pueblo palestino

Los trabajadores del metro de Barcelona han decidido unirse a la ola de protestas en solidaridad con el pueblo palestino. El servicio de metro se detendrá a las 12 horas del mediodía de este viernes durante dos minutos. Los convoyes de todas las líneas del metro permanecerán ese tiempo parados al llegar a la estación que les corresponda.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de la convocatoria de la protesta a través de sus redes sociales. Una vez finalice el paro, se recuperará el servicio habitual, indica TMB.