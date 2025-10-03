El entorno del Besòs se lleva 12 millones de euros de fondos europeos para mejorar el espacio urbano

El Gobierno ha resuelto provisionalmente la asignación de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a los planes de actuación integrados (PAI) presentados por los ayuntamientos y las entidades locales a principios de este año. El reparto ha beneficiado a los municipios del tramo bajo del Besòs gracias al proyecto conjunto presentado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos de Badalona y Sant Adrià, que ha sido seleccionado. Además, el plan por el que se postulaba el Ayuntamiento de Santa Coloma también ha superado la criba; aunque otro más que propuso en solitario el consistorio badalonés no ha pasado el corte.

Así, se ha seleccionado con una dotación de 6.018.821 euros el PAI 'Impuls Besòs', coordinado por el AMB junto a los ayuntamientos de Badalona y Sant Adrià de Besòs. El proyecto, sostiene el AMB en un comunicado, deberá permitir "seguir transformando" el tramo bajo del Besòs en lo referido a las cuestiones sociales, ambientales, territoriales y estratégicas. La inversión alcanza los 15 millones de euros, seis de los cuales provienen de la asignación de fondos FEDER y nueve millones más serán asumidos por el AMB y ambos gobiernos municipales.

PAI 'Impuls Besòs'

El objetivo del proyecto traspasa las fronteras que separan ambos municipios y pasa por la reducción de las desigualdades sociales y la promoción de la cohesión territorial en una zona que engloba algunos de los barrios con mayor vulnerabilidad del área de Barcelona. El primero de los ejes del plan, el llamado 'histórico', Incluye la mejora del tramo de la avenida Pi i Margall (en Sant Adrià) y de su continuación natural una vez atravesada la frontera con Badalona, la avenida Alfons XIII, resiguiendo la antigua N-II. El segundo, el 'eje azul', condensa la renovación del tramo del paseo fluvial que va desde el paseo de la Pollancreda (en la frontera con Santa Coloma) al puente dels Passadors y la Rambleta de Sant Adrià.

El último de los ejes, bautizado como 'cívico', es el que incide de pleno en la C-31, autopista urbana que parte en dos los municipios de Sant Adrià y Badalona, dificulta la conexión de los barrios y, además, es fuente de contaminación tanto ambiental como acústica y lumínica. En resumen, las mejoras previstas en el PAI, una docena en total, consisten en el impulso de la movilidad a pie y en bicicleta y la ordenación de los pasos inferiores bajo la autopista; todas ellas actuaciones tendentes a regenerar y transformar el territorio, mejorar la calidad de vida, fomentar la sostenibilidad y superar barreras arquitectónicas, así como a mejorar la sensación de seguridad.

Trabajo conjunto

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), considera que la selección del proyecto es "una magnífica noticia para la ciudad y, sobre todo, para los vecinos de los seis barrios [Artigas, el Remei, Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià y Sant Roc] en que se llevarán a cabo las actuaciones". "Se trata de barrios que hace tiempo que necesitan mejoras y que ahora verán como se concretan proyectos que tendrán un impacto directo en su calidad de vida", ha señalado.

Los dos barrios de Sant Adrià que verán mejorado su espacio urbano gracias a los FEDER son Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista. Desde el Ayuntamiento adrianense la valoración de la resolución del gobierno es muy positiva. La alcaldesa, Filo Cañete (PSC), ha declarado que las ayudas europeas "permitirán que continúe la transformación de la ciudad en la línea del modelo de ciudad que estamos trabajando en este mandato". En esa misma línea, el concejal de Territori del Ayuntamiento de Sant Adrià, José Antonio Gras, incide en que el "intenso trabajo" del gobierno municipal en los últimos años para transformar la ciudad está recogiendo sus frutos, "como por ejemplo el hecho de que Inditex mostró su interés en ubicarse aquí, o que el AMB esté focalizando mucho en proyectos en Sant Adrià para presentar a fondo europeos". Asimismo, desde el consistorio adrianense también se congratulan de que las diferencias políticas entre un gobierno como el badalonés (con el popular Albiol al frente) y otro socialista como es el de Sant Adrià no haya supuesto un obstáculo para "ponerse manos a la obra con un proyecto de ciudad, de metrópoli, al margen del color de los gobiernos municipales".

Viaducto de la C-31 a su paso por Sant Adrià de Besòs / JORDI OTIX

El proyecto Impuls Besòs ha recibido también la bendición del vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, que lo ha definido como "el único laboratorio de innovación urbana liderado por una administración metropolitana en España y orientado a la escalabilidad de sus proyectos en todo el territorio metropolitano". Balmón también ha destacado que el proyecto "incorpora aprendizajes de proyectos europeos para mejorar la resiliencia urbana, a fin de consolidarse como un referente en transformación urbana y cohesión social".

Santa Coloma se lleva otros 6 millones

En Santa Coloma, el proyecto seleccionado por el Gobierno para recibir fondos europeos lleva el nombre de 'Construint comunitats saludables, sostenibles, inclusives i innovadores al Raval' y contempla una veintena de actuaciones tendentes a reducir la vulnerabilidad, con una inversión de algo más de 15 millones de euros, de los cuales recibirá la misma cantidad que el proyecto del AMB, 6.018.821 euros: "La aportación de los fondos europeos nos va a permitir continuar trabajando en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas en los barrios de la zona sur de Santa Coloma, Raval y Santa Rosa", ha explicado la alcaldesa, Mireia González (PSC).

Algunas de las acciones que quedan enmarcadas en el proyecto seleccionado son la rehabilitación integral del Centre Comunitari Els Pins, la reforma y mejora de la escuela Tanit, la construcción de un edificio de vivienda dotacional para jóvenes y personas mayores en el eje Monturiol, la implementación de un refugio climático en la plaza de las Culturas y la reurbanización de la avenida de la Generalitat. La alcaldesa González ha recordado que "desde mediados de los 90 la transformación de la Santa Coloma no se entiende sin el papel fundamental de la Unión Europea".

Vista aérea de la ciudad de Santa Coloma, con Badalona y Sant Adrià en segundo plano / ZOWY VOETEN

En Badalona, sin embargo, no han tenido la misma suerte con el 'PAI Badalona', que no ha sido seleccionado y para el que el Ayuntamiento solicitaba un importe de 7,9 millones de euros. El proyecto estaba centrado en mejorar el entorno del barrio del Gorg, zona de la ciudad en que el ejecutivo Albiol centra sus esfuerzos para convertirla en una "nueva centralidad ensanchada" con el futuro canal como elemento más destacable. Fuentes municipales aseguran que "Badalona se presentó a dos proyectos sabiendo que probablemente solo habría financiación para uno, porque las bases así lo especifican". De todas maneras, las mismas fuentes señalan que el gobierno municipal "está satisfecho porque se presentaron dos proyectos muy buenos y está contento de que uno de ellos haya salido adelante".

El 'PAI Badalona' contemplaba la construcción de un depósito pluvial en la avenida Alfons XII (que debería ayudar a evitar el vertido de aguas residuales domésticas al mar cada vez que llueve en la ciudad) y de la urbanización del eje de la calle Tortosa (cuyo paso subterráneo para peatones comunicará ambos lados del viaducto del canal del Gorg), así como la instalación de sensores del sistema de alertes por inundaciones y la actualitzación del modelo hídrico en la aplicación de alertas climáticas. En un comunicado, el PSC ha criticado al gobierno municipal por no haber conseguido acceder a los fondos con este proyecto "a causa de la falta de capacidad de gestión del gobierno del Partido Popular: "Albiol habla mucho de poner la ciudad en el mapa, pero los hechos demuestran que su incapacidad de gestión deja atrás a Badalona", ha declarado el presidente de los socialistas badaloneses, Fernando Carrera.

Esta convocatoria de las ayudas FEDER cuentan con una dotación inicial de más de 1,8 miles de millones de euros, a repartir entre los proyectos que han pasado el corte de entre las 379 solicitudes recibidas por el Gobierno. A nivel catalán, se han aprobado 17 proyectos, que beneficiarán a 23 municipios, con una financiación total de 81 millones de euros.