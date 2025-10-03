Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal

La compañía Endesa ha procedido al corte de la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna (Maresme) al detectar un enganche ilegal en las instalaciones del evento municipal. La acción de la suministradora contra el fraude eléctrico en el municipio de 4.000 habitantes se ha producido entre las 12:00 h y las 13:00 h de este 3 de octubre. A los técnicos de Endesa los han acompañado en el operativo agentes policiales.

El inicio del acontecimiento de cerveza y música en vivo, comunicado en redes sociales como "el festival bávaro del Maresme", estaba previsto para este sábado 4 de agosto. Fuentes de Endesa confirman a EL PERIÓDICO que el pinchazo ilegal se ha identificado en el aparcamiento de la comisaría de Policía Local de Santa Susanna, una inmediación municipal.

Los técnicos han desconectado por motivos de seguridad el enganche con una intervención en el correspondiente armario de distribución urbana, donde se han cerciorado de que el pinchazo se producía a través de una conexión directa a la infraestructura y sin contrato.

Consultado por este diario, el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, niega tener conocimiento de un "pinchazo ilegal" en el Oktoberfest. "Lo niego rotundamente", afirma Campolier. "Es posible que algún feriante haya conectado algo a uno de los grupos electrógenos. Si es correcto o no, eso ya no lo sé", explica el edil, que asegura no tener detalles técnicos del caso por el momento.

El Oktoberfest del Maresme se ha consolidado como cita anual en la comarca. Su origen se remonta a los años ochenta, cuando la gran afluencia de turistas alemanes en la zona durante el mes de octubre inspiró la idea de importar la tradición. El acento del evento está en la oferta gastronómica de cocina alemana como salchichas, los pretzels, la kartoffelsalat o el chucrut, acompañado con cervezas nacionales e importadas.

Un fraude total de 490 gigavatios-hora en Catalunya en 2024

Endesa estima que, del total de fraude eléctrico que se produce en Catalunya, un 33% es por plantaciones de marihuana. El segundo bloque destacable de fraude está vinculado con tres sectores: industria, turismo y comercio. El tercero ámbito originario del fraude es el de la viviendas particulares. La compañía no dispone de las proporciones concretas que cada sector representa sobre el total del fraude.

En 2024 se defraudaron un total de 490 gigavatios-hora (GWh) de energía en Catalunya —un GWh equivale a un millón de kilovatios-hora (kWh)— , de los cuales 162 GWh correspondieron a plantaciones de marihuana. Si bien el total de energía robada creció un 37,6% entre 2023 y el 2024, la tendencia en cuanto a la marihuana es de estabilización. Endesa gestiona el 95% del mercado eléctrico catalán.