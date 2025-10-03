Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gràcia

Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria

El mercado de la Abaceria reabrirá en Gràcia en el verano de 2026, ocho años después de cerrar

FOTOGALERÍA | Así avanzan las obras de construcción del nuevo mercado de l'Abaceria de Gràcia

Barcelona reabrirá el mercado de la Abaceria en el verano de 2026

Barcelona reabrirá el mercado de la Abaceria en el verano de 2026 / JORDI OTIX

G. M.

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Consum será el supermercado que abrirá sus puertas en el nuevo mercado de l’Abaceria de Gràcia, según ha anunciado este viernes el Institut de Mercats Municipals de Barcelona. La cooperativa valenciana ha ganado el concurso de adjudicación con una oferta de 10 millones de euros y una concesión de 39 años.

El nuevo supermercado ocupará la planta sótano -1 del mercado, con una superficie de venta de 1.256 metros cuadrados y 173 metros cuadrados de almacén. La previsión es que abra en 2026, coincidiendo con la puesta en marcha del conjunto del mercado, prevista antes del verano de ese mismo año.

A la licitación, que partía de un precio inicial de 1,9 millones de euros y un plazo máximo de concesión de 50 años, se presentaron siete cadenas: Caprabo, Bon Preu, Alcampo, Lidl, Ametller Origen y Aldi. Finalmente, Consum se ha impuesto en el concurso con su oferta de 10 millones de euros.

El proyecto del nuevo mercado de l’Abaceria, aprobado en 2021, ya contemplaba la instalación de un supermercado en una de las tres plantas subterráneas del equipamiento, junto a los espacios de carga y descarga, cámaras frigoríficas, almacenes, un área de gestión de residuos y un aparcamiento con 50 plazas.

21 de diciembre del 2021. RENDER / SIMULACION DEL MERCAT DE L'ABACERIA EN BARCELONA

Imagen virtual presentada en 2021 del nuevo mercado de l'Abaceria / EPC_EXTERNAS

Ocho años de cierre

El ayuntamiento ha informado de que las obras del mercado se encuentran ya en su fase final. Este verano se han colocado las piezas cerámicas de la cubierta, así como los cristales y cerramientos de las fachadas, mientras en el interior se ejecutan los trabajos de pavimentación, instalaciones y acabados. También se ha finalizado la estructura metálica principal y los elementos de hormigón en sótanos y altillos.

Barcelona reabrirá el mercado de la Abaceria en el verano de 2026

Obras de construcción del nuevo mercado de la Abaceria en Gràcia. / JORDI OTIX

El presupuesto global de la reforma asciende a 38 millones de euros, incluyendo la construcción del mercado provisional y los trabajos de urbanización del entorno. Las obras, adjudicadas inicialmente por 22,5 millones de euros a finales de 2023, deberían permitir la apertura del nuevo mercado antes del verano de 2026. Inicialmente, cuando se presentó el proyecto definitivo, se preveía que la apertura sería a finales del 2024.

La Abaceria es uno de los mercados más emblemáticos de Barcelona, con más de 100 años de historia. Hace ochos años, cerró para volver a reconstruirse en el mismo terreno. Mientras tanto, sus paradas han permanecido en una carpa provisional en el paseo de Sant Joan.

TEMAS

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  3. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  4. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  5. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
  6. Sant Boi da un primer paso para desbloquear el traslado del cuartel militar y construir 1.600 viviendas
  7. Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
  8. ¿Por qué el ataúd de Franco medía tres metros?: la Modelo da cobijo a una catarsis de chistes sobre el dictador

El entorno del Besòs se lleva 12 millones de euros de fondos europeos para mejorar el espacio urbano

El entorno del Besòs se lleva 12 millones de euros de fondos europeos para mejorar el espacio urbano

Barcelona reintroduce las lechuzas en Montjuïc para controlar la población de ratas

Barcelona reintroduce las lechuzas en Montjuïc para controlar la población de ratas

El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: "Comparto sus reivindicaciones"

El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: "Comparto sus reivindicaciones"

Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria

Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria

Un atropello en Castelldefels provoca retrasos y cancelaciones en varias líneas de Rodalies

Un atropello en Castelldefels provoca retrasos y cancelaciones en varias líneas de Rodalies

La preocupación por la vivienda se dispara en Barcelona y la inseguridad se mantiene en cabeza

La preocupación por la vivienda se dispara en Barcelona y la inseguridad se mantiene en cabeza

Barcelona se reafirma en la cláusula del concurso de TMB que veta a CAF por un gran contrato en Israel

Barcelona se reafirma en la cláusula del concurso de TMB que veta a CAF por un gran contrato en Israel

Rosalía crea una fundación para ayudar a la formación de jóvenes en L'Hospitalet

Rosalía crea una fundación para ayudar a la formación de jóvenes en L'Hospitalet