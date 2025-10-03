Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria

Consum será el supermercado que abrirá sus puertas en el nuevo mercado de l’Abaceria de Gràcia, según ha anunciado este viernes el Institut de Mercats Municipals de Barcelona. La cooperativa valenciana ha ganado el concurso de adjudicación con una oferta de 10 millones de euros y una concesión de 39 años.

El nuevo supermercado ocupará la planta sótano -1 del mercado, con una superficie de venta de 1.256 metros cuadrados y 173 metros cuadrados de almacén. La previsión es que abra en 2026, coincidiendo con la puesta en marcha del conjunto del mercado, prevista antes del verano de ese mismo año.

A la licitación, que partía de un precio inicial de 1,9 millones de euros y un plazo máximo de concesión de 50 años, se presentaron siete cadenas: Caprabo, Bon Preu, Alcampo, Lidl, Ametller Origen y Aldi. Finalmente, Consum se ha impuesto en el concurso con su oferta de 10 millones de euros.

El proyecto del nuevo mercado de l’Abaceria, aprobado en 2021, ya contemplaba la instalación de un supermercado en una de las tres plantas subterráneas del equipamiento, junto a los espacios de carga y descarga, cámaras frigoríficas, almacenes, un área de gestión de residuos y un aparcamiento con 50 plazas.

Imagen virtual presentada en 2021 del nuevo mercado de l'Abaceria / EPC_EXTERNAS

Ocho años de cierre

El ayuntamiento ha informado de que las obras del mercado se encuentran ya en su fase final. Este verano se han colocado las piezas cerámicas de la cubierta, así como los cristales y cerramientos de las fachadas, mientras en el interior se ejecutan los trabajos de pavimentación, instalaciones y acabados. También se ha finalizado la estructura metálica principal y los elementos de hormigón en sótanos y altillos.

Obras de construcción del nuevo mercado de la Abaceria en Gràcia. / JORDI OTIX

El presupuesto global de la reforma asciende a 38 millones de euros, incluyendo la construcción del mercado provisional y los trabajos de urbanización del entorno. Las obras, adjudicadas inicialmente por 22,5 millones de euros a finales de 2023, deberían permitir la apertura del nuevo mercado antes del verano de 2026. Inicialmente, cuando se presentó el proyecto definitivo, se preveía que la apertura sería a finales del 2024.

La Abaceria es uno de los mercados más emblemáticos de Barcelona, con más de 100 años de historia. Hace ochos años, cerró para volver a reconstruirse en el mismo terreno. Mientras tanto, sus paradas han permanecido en una carpa provisional en el paseo de Sant Joan.