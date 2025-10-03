El mar en Barcelona registra su temperatura más alta en otoño desde 2006

El mar en Barcelona ha batido un nuevo récord de calor este jueves, 2 de octubre. Según ha informado el meteorólogo barcelonés Diego Lázaro, la temperatura registrada en el agua es la más alta observada en la semana 40 del año desde 2006, situándose 2 ºC por encima de la media del período 2006-2024. Así, el otoño arranca en la capital catalana con un Mediterráneo más cálido de lo habitual.

Temperatura del mar en Barcelona este 2025 comparada con la media del período 2006-2024 / Diego Lázaro

Récord también en verano

En septiembre ya conocimos la noticia que la temperatura media del agua en Catalunya durante el verano 2025 alcanzó los 25,8 ºC, la segunda cifra más alta desde que existen registros, según datos del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR). La marca solo ha sido superada por los 25,85 ºC del verano de 2022, considerado uno de los más tórridos de la historia reciente.

El análisis de ICATMAR, basado en datos satelitales de Copernicus, revela que junio y julio de 2025 fueron especialmente cálidos, con medias inéditas de 24,1 y 26,73 grados respectivamente, mientras que agosto resultó menos extremo que en años anteriores.

Con una media estival de 25,81 ºC, el verano de 2025 se sitúa como el segundo más cálido en el litoral catalán en cuatro décadas. Solo 2022 lo supera por unas centésimas. Ambos años, junto con 2023 y 2003, se han situado más de grado y medio por encima de la media climática de 40 años (23,7 ºC). En 2022 y 2025, la anomalía supera incluso los dos grados.

Ante estos datos, expertos advierten que los récords reiterados de temperatura marina no solo son un síntoma del calentamiento global, sino que también podrían tener impacto en los ecosistemas marinos.