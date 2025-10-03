Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo récord

El mar en Barcelona registra su temperatura más alta en otoño desde 2006

El verano de 2025 ha sido el segundo más cálido de la historia en Catalunya

Todos los océanos están ya atrapados en una triple crisis: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad

Personas refrescándose en la playa de la Barceloneta este verano.

Personas refrescándose en la playa de la Barceloneta este verano. / ELISENDA PONS

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El mar en Barcelona ha batido un nuevo récord de calor este jueves, 2 de octubre. Según ha informado el meteorólogo barcelonés Diego Lázaro, la temperatura registrada en el agua es la más alta observada en la semana 40 del año desde 2006, situándose 2 ºC por encima de la media del período 2006-2024. Así, el otoño arranca en la capital catalana con un Mediterráneo más cálido de lo habitual.

Temepratura del mar en Barcelona este 2025 comparada con la media del período 2006-2024

Temperatura del mar en Barcelona este 2025 comparada con la media del período 2006-2024 / Diego Lázaro

Récord también en verano

En septiembre ya conocimos la noticia que la temperatura media del agua en Catalunya durante el verano 2025 alcanzó los 25,8 ºC, la segunda cifra más alta desde que existen registros, según datos del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR). La marca solo ha sido superada por los 25,85 ºC del verano de 2022, considerado uno de los más tórridos de la historia reciente.

El análisis de ICATMAR, basado en datos satelitales de Copernicus, revela que junio y julio de 2025 fueron especialmente cálidos, con medias inéditas de 24,1 y 26,73 grados respectivamente, mientras que agosto resultó menos extremo que en años anteriores.

Con una media estival de 25,81 ºC, el verano de 2025 se sitúa como el segundo más cálido en el litoral catalán en cuatro décadas. Solo 2022 lo supera por unas centésimas. Ambos años, junto con 2023 y 2003, se han situado más de grado y medio por encima de la media climática de 40 años (23,7 ºC). En 2022 y 2025, la anomalía supera incluso los dos grados.

Ante estos datos, expertos advierten que los récords reiterados de temperatura marina no solo son un síntoma del calentamiento global, sino que también podrían tener impacto en los ecosistemas marinos.

TEMAS

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  3. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  4. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  5. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
  6. Sant Boi da un primer paso para desbloquear el traslado del cuartel militar y construir 1.600 viviendas
  7. Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
  8. ¿Por qué el ataúd de Franco medía tres metros?: la Modelo da cobijo a una catarsis de chistes sobre el dictador

Europa premia los ejes verdes de Barcelona y el ayuntamiento guarda silencio

Europa premia los ejes verdes de Barcelona y el ayuntamiento guarda silencio

El bonito pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet

El bonito pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet

El mar en Barcelona registra su temperatura más alta en otoño desde 2006

El mar en Barcelona registra su temperatura más alta en otoño desde 2006

PSC, Junts, BComú y ERC se unen en Barcelona contra el asalto a la flotilla y reclaman el alto el fuego en Gaza

PSC, Junts, BComú y ERC se unen en Barcelona contra el asalto a la flotilla y reclaman el alto el fuego en Gaza

El metro de Barcelona se detendrá al mediodía durante dos minutos en solidaridad de sus trabajadores con el pueblo palestino

El metro de Barcelona se detendrá al mediodía durante dos minutos en solidaridad de sus trabajadores con el pueblo palestino

Planazo para el fin de semana en Barcelona: un asiático muy personal, platos baleares y un chino espectacular

Planazo para el fin de semana en Barcelona: un asiático muy personal, platos baleares y un chino espectacular

Si quieres hincar el diente a los mejores bocadillos de calamares de BCN este finde, toma nota de estos 3 restaurantes

Si quieres hincar el diente a los mejores bocadillos de calamares de BCN este finde, toma nota de estos 3 restaurantes

4 buenos planes gastro para el finde: Oktoberfest Barcelona, Benvinguts a Pagès, Fòrum Gastronòmic Ciutat de Figueres y Aires de Verema de Perelada

4 buenos planes gastro para el finde: Oktoberfest Barcelona, Benvinguts a Pagès, Fòrum Gastronòmic Ciutat de Figueres y Aires de Verema de Perelada