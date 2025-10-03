Barcelona se reafirma en la cláusula del concurso de TMB que veta a las empresas de la lista negra de la ONU sobre Palestina

El Ayuntamiento y TMB se reafirman en la cláusula que impide a las empresas que no cumplan con los derechos humanos presentarse al concurso para la compra de los 39 nuevos trenes que deben equipar al metro de Barcelona, un contrato que asciende a 321 millones de euros. El requisito impedía que se presentara a la licitación la principal fábrica de material ferroviario en Catalunya, la planta de Alstom en Santa Perpètua de Mogodam, lo que generó una fuerte controversia en círculos empresariales y políticos.

Alstom aparecía en la lista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que identifica a las empresas con actividad en territorio palestino ocupado por Israel, hasta que el organismo la actualizó el pasado viernes y aclaró expresamente en un anexo que la compañía dejaba de estar incluida. Sin embargo, en la lista ha aparecido ahora la constructora de ferrocarriles vasca CAF, proveedora también de TMB.

Tras pedir de forma expresa que se desestime, el consistorio se mantiene a la espera de que se resuelva el recurso que Alstom presentó en agosto al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público contra la cláusula. La resolución, sin embargo, importa ahora más a CAF, ya que determinará si puede o no presentarse. Justo un día antes de hacerse público el listado de la ONU, la empresa ferroviaria vasca indicó un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): que su inclusión se debe a su participación en el tranvía de Jerusalén, que le fue adjudicado en 2019 junto a la empresa israelí Shapir. Asegura que cumple con la legalidad internacional y niega que el contrato del tranvía vulnere derechos humanos.

Fuentes municipales apuntan a EL PERIÓDICO que la licitación sigue adelante tal y como está planteada. El gobierno de Jaume Collboni recuerda, además, que plazo para presentar ofertas está abierto hasta diciembre.

Ser ejemplar

Paralelamente, la página web del Ayuntamiento dedicada a derechos de ciudadanía y diversidad publica una nota que indica que el consistorio "velará para que ninguna empresa incluida en la base de datos elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pueda resultar adjudicataria en los procesos de contratación pública municipal, por no cumplimiento de lo establecido en la declaración responsable". La misma publicación señala que el consistorio “reafirma la voluntad de ser una administración pública ejemplar en materia de contratación responsable”, que “pone los derechos humanos en el centro de la contratación pública”.

"La voluntad política de haber integrado dentro de la contratación estratégica la defensa de los derechos humanos” es algo muy positivo para el catedrático de derecho administrativo y profesor honorífico de la UB, Joaquín Tornos, que valora este caso en un artículo publicado en EL PERIÓDICO. El también expresidente del Consell Consultiu de la Generalitat considera que otras administraciones públicas podrían seguir el modelo de Instrucción del Ayuntamiento de Barcelona.

Gasto del 11,55% del PIB

Tornos subraya que el gasto público en contratación representó el 11,55% del PIB en España en 2023. Por ello, considera a la contratación pública no solo como un medio para proveer obras, servicios y suministros, sino también como “un instrumento estratégico capaz de impulsar objetivos sociales y medioambientales”, así como también "para la defensa de los derechos fundamentales”.

"Asistimos impotentes al genocidio que va perpetrando el gobierno de Israel", justifica Tornos, que avala de forma expresa el concurso de TMB. “El uso estratégico de la contratación pública, al imponer la exclusión de las empresas que trabajan al servicio del gobierno israelí de los procedimientos de licitación pública, si bien es una medida de escasa relevancia práctica, puede tener un importante valor simbólico en la defensa de los derechos fundamentales”, defiende.