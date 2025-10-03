Una sesentena de expertos debate sobre la contaminación del litoral de Barcelona en el Port Olímpic

El congreso Plogging Congress ha comenzado este viernes en el Port Olímpic de Barcelona para abordar el reto de la contaminación marina. La primera de las jornadas, que no se habían celebrado hasta ahora en la capital catalana, han puesto el foco en el estado del litoral barcelonés y del mar Mediterráneo y ha examinado cómo les afecta la polución.

La convención, promovida por la empresa municipal BSM y la Fundación Climent Guitart, ha reunido a unos 60 profesionales de los sectores de la ciencia y la sostenibilidad, empresas y entidades, que han debatido sobre las fragilidades de la costa y el impacto con que el calentamiento global repercute en el mar. "El Mediterráneo se calienta el doble de rápido que la media mundial", ha enfatizado la subdirectora general de Cliente, Estrategia y Transformación de BSM, Míriam Plaza. "Nos interpela directamente -ha advertido-: no se trata solo de hablar de sostenibilidad, sino de entender que nuestro futuro depende del agua que nos rodea".

Otro de los ponentes ha sido el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón. "Solo con una transformación global y la implicación de todos -administración, empresas, ámbito científico y ciudadanía- estaremos a tiempo de hacer frente al impacto que el cambio climático tiene sobre el medio marino", ha postulado. Alarcón ha destacado los resultados obtenidos con los arrecifies articiales sumergidos en el Dic de Recer del Port Olímpic que, tras ser naturalizados, "han hecho posible la recuperación de más de 120 especies marinas en menos de un año".

Por su parte, el director corporativo de ESG y Sistema de Gestión Integrada de BSM, David Serrano, ha subrayado la necesidad de cambiar hábitos para reducir los vertidos de plástico al mar. "En todo el mundo, cada minuto, se lanza una cantidad de plástico equivalente a un camión, eso son ocho millones de toneladas cada año", ha estimado. "A través del pescado que comemos, estamos ingiriendo cantidades de plástico equivalentes a una tarjeta de crédito por semana", ha equiparado.

El Plogging Congress seguirá este sábado, con una actividad abierta a la ciudadanía. De 10:00 a 12:00 horas, se organiza una acción para limpiar la arena, la superficie del agua y el fondo marino en la playa de la Nova Icària. Aparte de quienes acudan para participar, también tomarán parte miembros del Centre Municipal de Vela, el Barcelona Diving Club, el club deportivo de los Mossos d'Esquadra y la sección de actividades subacuáticas de los Bomberos de Barcelona.