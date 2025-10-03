La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo

La marroquí Chayma Boutkabout, de la pastelería l'Atelier de Barcelona, ha ganado este viernes el II premio internacional de alta pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo. El galardón está dotado con 3.000 euros.

La pastelera se ha impuesto con una creación de texturas equilibradas. El concurso ha reconocido en especial que la tarta de Boutkabout ha destacado por la complicación de llevar un toque de whisky ahumado. L'Atelier se halla en el barrio de Galvany, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Un jurado formado por Martín Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer y Jacob y Paco Torreblanca, entre otros, ha decidido la tarta de chocolate ganadora. El segundo premio ha sido para el ecuatoriano de Quito Steben Gaviño (2.000 euros) y el tercer premio se ha otorgado al hispanoargentino Martín de Luca, asentado en Barcelona y que se lleva 1.000.