Barcelona reintroduce las lechuzas en Montjuïc para controlar la población de ratas

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han reintroducido lechuzas en los bosques de Montjuïc para recuperar la biodiversidad original y para que contribuyan al control de ratas y otros múridos, ya que son parte de su alimentación. En concreto, han reintroducido la lechuza común (Tyto alba), una especie de rapaz nocturna presente años atrás en ambientes rurales y periurbanos, que también había estado presente en la montaña de Montjuïc.

Sin embargo, su población ha sufrido en las últimas décadas una disminución considerable en todo el territorio, hasta el punto que está catalogada como especie vulnerable. En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de Parques y Jardines y de la dirección de Patrimonio Cultural, conjuntamente con el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya y la entidad dedicada al medio ambiente Galanthus, ha impulsado la reintroducción.

Uno de los ejemplares de lechuza que se han reintroducido en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / EUROPA PRESS

La liberación se ha llevado a cabo en el castillo de Montjuïc. La fortificación del siglo XVIII, con multitud de espacios abiertos y rincones, es propicia para que el animal puede esconderse durante el día y cazar roedores durante la noche.

Seguimiento científico

El proyecto incluye el seguimiento científico mediante el monitoreo con cámaras de infrarrojos y la instalación en dos ejemplares de dispositivos GPS, para conocer los movimientos una vez que vuelen libremente. Una vez garantizado el éxito de la primera liberación, ahora se ha llevado a cabo una segunda con polluelos de lechuza en la misma caja nido instalada en el castillo de Montjuïc.

Esta actuación tiene como objetivo fortalecer la biodiversidad de la ciudad y favorecer la vigilancia y control de múridos en espacios verdes públicos. La lechuza contribuye al control natural de las poblaciones de roedores, ya que forman parte de su alimentación.