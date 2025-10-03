Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

Barcelona reintroduce las lechuzas en Montjuïc para controlar la población de ratas

El ayuntamiento y la Generalitat han recobrado la especie para recuperar la biodiversidad y poner coto a la proliferación de roedores

Plagas de ratas y cucarachas en Barcelona: crece su presencia en la ciudad

La lechuza común regresa a Montjuïc como aliada contra las plagas de roedores

La lechuza común regresa a Montjuïc como aliada contra las plagas de roedores

EFE

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han reintroducido lechuzas en los bosques de Montjuïc para recuperar la biodiversidad original y para que contribuyan al control de ratas y otros múridos, ya que son parte de su alimentación. En concreto, han reintroducido la lechuza común (Tyto alba), una especie de rapaz nocturna presente años atrás en ambientes rurales y periurbanos, que también había estado presente en la montaña de Montjuïc.

Sin embargo, su población ha sufrido en las últimas décadas una disminución considerable en todo el territorio, hasta el punto que está catalogada como especie vulnerable. En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de Parques y Jardines y de la dirección de Patrimonio Cultural, conjuntamente con el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya y la entidad dedicada al medio ambiente Galanthus, ha impulsado la reintroducción.

Uno de los ejemplares de lechuza que se han reintroducido en la montaña de Montjuïc, en Barcelona.

Uno de los ejemplares de lechuza que se han reintroducido en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / EUROPA PRESS

La liberación se ha llevado a cabo en el castillo de Montjuïc. La fortificación del siglo XVIII, con multitud de espacios abiertos y rincones, es propicia para que el animal puede esconderse durante el día y cazar roedores durante la noche.

Seguimiento científico

El proyecto incluye el seguimiento científico mediante el monitoreo con cámaras de infrarrojos y la instalación en dos ejemplares de dispositivos GPS, para conocer los movimientos una vez que vuelen libremente. Una vez garantizado el éxito de la primera liberación, ahora se ha llevado a cabo una segunda con polluelos de lechuza en la misma caja nido instalada en el castillo de Montjuïc.

Noticias relacionadas y más

Esta actuación tiene como objetivo fortalecer la biodiversidad de la ciudad y favorecer la vigilancia y control de múridos en espacios verdes públicos. La lechuza contribuye al control natural de las poblaciones de roedores, ya que forman parte de su alimentación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  3. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  4. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  5. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
  6. Sant Boi da un primer paso para desbloquear el traslado del cuartel militar y construir 1.600 viviendas
  7. Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
  8. ¿Por qué el ataúd de Franco medía tres metros?: la Modelo da cobijo a una catarsis de chistes sobre el dictador

El entorno del Besòs se lleva 12 millones de euros de fondos europeos para mejorar el espacio urbano

El entorno del Besòs se lleva 12 millones de euros de fondos europeos para mejorar el espacio urbano

Barcelona reintroduce las lechuzas en Montjuïc para controlar la población de ratas

Barcelona reintroduce las lechuzas en Montjuïc para controlar la población de ratas

El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: "Comparto sus reivindicaciones"

El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: "Comparto sus reivindicaciones"

Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria

Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria

Un atropello en Castelldefels provoca retrasos y cancelaciones en varias líneas de Rodalies

Un atropello en Castelldefels provoca retrasos y cancelaciones en varias líneas de Rodalies

La preocupación por la vivienda se dispara en Barcelona y la inseguridad se mantiene en cabeza

La preocupación por la vivienda se dispara en Barcelona y la inseguridad se mantiene en cabeza

Barcelona se reafirma en la cláusula del concurso de TMB que veta a CAF por un gran contrato en Israel

Barcelona se reafirma en la cláusula del concurso de TMB que veta a CAF por un gran contrato en Israel

Rosalía crea una fundación para ayudar a la formación de jóvenes en L'Hospitalet

Rosalía crea una fundación para ayudar a la formación de jóvenes en L'Hospitalet