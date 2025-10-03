Un grupo de artistas redecora 40 tiendas del Gòtic en la cuarta edición del festival 'Aparadors Artístics'

Las tiendas del barrio Gòtic de Barcelona se vuelcan hasta el 31 de octubre en la cuarta edición de 'Aparadors Artístics', en el que 40 establecimientos redecoran los escaparates para convertir las calles del núcleo antiguo de la ciudad en una muestra de arte al aire libre. El festival, que se ha presentado este viernes por la tarde, exponen los trabajos que artistas emergentes como otros ya consagrados firman para rediseñar los comercios a lo largo de este mes.

Entre quienes han participado, hay creadores de las artes visuales, las artes escénicas, del cine o la literatura que han ataviado los escaparates. La proliferación de adornos invita a descubrirlos con una ruta a lo largo del Gòtic. El Ayuntamiento de Barcelona explica que el objetivo es "contribuir a la recuperación tanto económica como anímica de la ciudad y potenciar la importancia de los escaparates como espacios comerciales y de diálogo con la ciudadanía".

La exhibición, que aspira a ser un museo gratuito en plena calle, se completa con lo que el consistorio denomina como tres "acciones de ciudad". La primera es una conferencia titulada 'El cor de la ciutat', prevista para el 9 de octubre; para el 16 de octubre se organiza la 'performance' llamada 'Els vianants que dansen', mientas que la última lleva por nombre 'El museu del barri', ideada por el artista Daniel G. Andújar y en la que reproducciones de obras emblemáticas de la historia del arte recorrerán las calles del Gòtic el 23 de octubre.

La muestra 'Aparadors Artístics' surgió en 2022, en un momento de convalescencia para el tejido comercial tras las restricciones estrictas a causa de la pandemia del covid. La federación de asociaciones de comerciantes Barnacentre y la plataforma cultural Hänsel i Gretel impulsan el proyecto. Cuenta con financiación procedente del impuesto de estancias turísticas en Barcelona.