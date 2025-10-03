El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: "Comparto sus reivindicaciones"

"Comparto sus reivindicaciones. Comparto sus preocupaciones. Porque la realidad de la ciudad en algunos lugares está complicada". Son palabras del alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), David Quirós, a raíz de la manifestación de este pasado miércoles contra la inseguridad, el incivismo y la degradación de los barrios. Quirós ha remarcado que su "máxima prioridad" es "revertir esta situación y que los vecinos puedan vivir y sentirse seguros en su ciudad". Una marea de unas 3.000 personas inundó las calles de la segunda ciudad de Catalunya este 1 de octubre de la plaza de la Bòbila del barrio de Pubilla Cases hasta la plaza del Ayuntamiento.

Las reclamaciones de los vecinos denunciaban, más allá de un aumento de hechos delictivos, el auge de los narcopisos, la presencia continua de un mercadillo ambulante que hace la competencia a los negocios legales, la falta de limpieza, las molestias que ocasionan hasta altas horas de la madrugada los bares musicales sin licencia, las fiestas en la calle, locales que actúan como prostíbulos o el incivismo con el que muchas veces se encuentran.

En una entrevista en la tele de L'Hospitalet, el alcalde ha reconocido que el cambio "no será rápido", pero ha señalado que su gobierno mantiene una "comunicación constante con el president [Salvador] Illa y la consellera [Núria] Parlon" y ha dicho que, además del consistorio, todas las instituciones tienen que "poner todos los recursos y todos los esfuerzos para revertir esta situación". También ha hablado de la necesidad de que haya cambios legales y, en esta línea, ha explicado que el pasado martes se reunió con la Fiscalía Provincial de Barcelona para que las distintas administraciones "podamos trabajar coordinadamente para acabar con esta situación de inseguridad".

De hecho parte de las consignas de los manifestantes reclamaban leyes más contundentes contra la multirreincidencia, un fenómeno que ha crecido en L'Hospitalet en los últimos años, sobre todo, a raíz del incremento de la presión policial a este tipo de delincuentes en Barcelona y el aeropuerto de El Prat. L'Hospitalet, ubicado a mitad de camino entre ambos espacios, ha recibido buena parte de estos delincuentes. También así se incrementó el número de narcopisos, un tipo de actividad criminal que, a su vez, según explican los Mossos d'Esquadra, atrae otros hechos delictivos como hurtos y robos protagonizados por consumidores que buscan una recompensa rápida para poder comprar droga.

La situación de la Guardia Urbana

El alcalde ha hablado también del conflicto abierto con la plantilla de la Guardia Urbana. En la entrevista, Quirós ha insistido en que "nuestra voluntad es mejorar las condiciones de los agentes de la Guardia Urbana. "Es verdad que se ha dado una situación anómala desde la vuelta de las vacaciones y estamos en disposición de volver a la mesa de negociación con una propuesta. Pero no una propuesta solo de mejora de las condiciones económicas. Sino que sean económicas, pero también estructurales y que mejoren la organización interna", ha explicado. Así, el edil ha recordado que en 2024 sumaron 27 agentes a la plantilla, que ahora trabajan para sumar 30 más y que, de cara a 2026, aspiran a añadir nuevos 40 agentes, en el marco también de sustituciones de personal que se jubila.

"Los responsables sindicales deben entender que es una corresponsabilidad, también de ellos. Siempre defenderé el trabajo que están haciendo los profesionales de la Guardia Urbana, pero necesitamos cerrar esta pantalla que hace años que nos persigue", ha concluido David Quirós.

El gobierno local aprobó un decreto para modificar los turnos de trabajo, vacaciones o fiestas de la plantilla "cuando se considere necesario para garantizar un servicio mínimo" a las puertas de las fiestas del barrio de Bellvitge, a principios de septiembre. Un decreto que llegó después de que un informe de la jefatura de la Guardia Urbana apuntara que, desde mediados de junio, el cuerpo contaba con un índice de absentismo que variaba entre el 24 y el 35% en servicio de ordinario.

Un último conflicto que es, a su vez, el síntoma de una mayor división entre el Ayuntamiento y la policía local hospitalense que se arrastra desde hace casi una década y que se vincula con las negociaciones por las mejoras de las condiciones laborales. A raíz del decreto, la plantilla dejó de apuntarse a horas extras como "presión" para negociar mejoras en las condiciones laborales. Esto supuso que hubiera fines de semana sin apenas patrullas disponibles de la policía local y con la necesidad de reforzarse con los Mossos d'Esquadra. La plantilla ha abandonado la protesta y el servicio ha recuperado la normalidad. Ahora, los sindicatos están a la espera de que se reactive la mesa de negociación.