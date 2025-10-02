Vilanova i la Geltrú construirá 78 nuevas viviendas de protección oficial, las primeras desde 2009

El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, y el presidente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) TAU-BALEC, Miquel Àngel Pigem, han firmado este miércoles la cesión de tres solares municipales del sector Llimonet I y II para la construcción de 78 viviendas de protección oficial. Se trata de la primera promoción de vivienda pública en la ciudad desde 2009: "Este es uno de los compromisos de este gobierno municipal, en la medida de nuestras competencias, poder hacer lo posible para poder ofertar vivienda de protección oficial en nuestra ciudad", ha declarado el alcalde Ruiz.

La nueva promoción se dividirá en tres edificios, un 30% como mínimo de las viviendas se destinará a jóvenes de 16 a 30 años; y un 30%, a mayores de 65 años. El Ayuntamiento declara que ha trabajado para que la promoción "no solo incorpore viviendas protegidas, sino que también establezca criterios sociales y comunitarios que permitan un desarrollo equilibrado e inclusivo".

En este sentido, la segunda teniente de Alcaldía y concejal de Vivienda, Iolanda Sánchez ha alabado el trabajo realizado por los técnicos municipales: "El pliego de condiciones, muy bien trabajado, marcaba muy bien las condiciones para que haya vivienda protegida, un porcentaje que se destinará a personas jóvenes, y un porcentaje que se destinará a colectivos vulnerables pasando a formar parte del parque público municipal a través del alquiler municipal".

La administración municipal sacó a concurso el año pasado la cesión del derecho de superficie de estos tres solares, un concurso que fue restringido a entidades promotoras sociales. La adjudicación se aprobó en el Pleno municipal de marzo de 2025 y hasta ahora se han ido efectuando los trámites legales para la cesión, que contempla un periodo de 75 años. A partir de ahora, la entidad promotora puede hacer los pasos para empezar la obra, que se dividirá en dos fases: primero los dos solares adyacentes y, posteriormente, las viviendas del tercer solar.

Por su parte, el presidente de Tau Catalunya Sostenible Social, Miquel Àngel Pigem, ha declarado que, ya que los solares están a punto, la obra podrá estar acabada en dos años: "Ya tenemos el anteproyecto y los estudios topográficos, ahora haremos los geotécnicos, y tenemos que pedir la licencia de obras al Ayuntamiento y la calificación de protección oficial por parte de la Agència Catalana de l'Habitatge, por lo tanto, calculamos entre cuatro y seis meses para poder empezar las obras, y 18 meses para la construcción”.