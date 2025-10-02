Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por los Mossos d'Esquadra

Rescatado un velero varado con cinco tripulantes en unas rocas de Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú construirá 78 nuevas viviendas de protección oficial, las primeras desde 2009

El temporal marítimo destroza buena parte de las playas del litoral catalán.

El temporal marítimo destroza buena parte de las playas del litoral catalán.

Ver galería

El temporal marítimo destroza buena parte de las playas del litoral catalán entre Badalona i Blanes /

El Periódico

El Periódico

Vilanova i la Geltrú
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han procedido al rescate de un velero con cinco tripulantes que había quedado varado en el litoral catalán, concretamente en una zona rocosa de Vilanova i la Geltrú.

La Policía Marítima de los Mossos ha recibido un aviso durante la tarde de este 2 de octubre y ha efectuado el rescate, gestionando posteriormente la retirada de la embarcación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  3. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  4. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  5. Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
  6. El 90% de los usuarios del patinete desconoce que deberá tener un seguro obligatorio y registrar su vehículo en 2026
  7. Los 8 mejores lugares para encontrar setas cerca de Barcelona este otoño 2025
  8. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control

Barcelona tendrá una nueva zona de aparcamiento regulado en Canyelles

Barcelona tendrá una nueva zona de aparcamiento regulado en Canyelles

Rescatado un velero varado con cinco tripulantes en unas rocas de Vilanova i la Geltrú

Rescatado un velero varado con cinco tripulantes en unas rocas de Vilanova i la Geltrú

Mariscal pinta su Cobi más grande en el Besòs: “Está en Santa Coloma mirando la ‘Grancelona’”

Mariscal pinta su Cobi más grande en el Besòs: “Está en Santa Coloma mirando la ‘Grancelona’”

Barcelona acoge el "hackatón más grande del universo", que atrae a empresas en busca de talentos

Barcelona acoge el "hackatón más grande del universo", que atrae a empresas en busca de talentos

¿Por qué 3.000 vecinos de L'Hospitalet han salido a la calle para pedir más seguridad?

¿Por qué 3.000 vecinos de L'Hospitalet han salido a la calle para pedir más seguridad?

El festival de Pedralbes seguirá siendo Les Nits de Barcelona: Clipper's vuelve a ganar el concurso

El festival de Pedralbes seguirá siendo Les Nits de Barcelona: Clipper's vuelve a ganar el concurso

Los vecinos de la Esquerra del Eixample retan al ayuntamiento con un plantado de parterres abandonados

Los vecinos de la Esquerra del Eixample retan al ayuntamiento con un plantado de parterres abandonados

Nuevo Carnet Jove de Castelldefels: estos son todos los beneficios y descuentos

Nuevo Carnet Jove de Castelldefels: estos son todos los beneficios y descuentos