Por los Mossos d'Esquadra
Rescatado un velero varado con cinco tripulantes en unas rocas de Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú construirá 78 nuevas viviendas de protección oficial, las primeras desde 2009
Los Mossos d'Esquadra han procedido al rescate de un velero con cinco tripulantes que había quedado varado en el litoral catalán, concretamente en una zona rocosa de Vilanova i la Geltrú.
La Policía Marítima de los Mossos ha recibido un aviso durante la tarde de este 2 de octubre y ha efectuado el rescate, gestionando posteriormente la retirada de la embarcación.
