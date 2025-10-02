Rescatado un velero varado con cinco tripulantes en unas rocas de Vilanova i la Geltrú

Los Mossos d'Esquadra han procedido al rescate de un velero con cinco tripulantes que había quedado varado en el litoral catalán, concretamente en una zona rocosa de Vilanova i la Geltrú.

La Policía Marítima de los Mossos ha recibido un aviso durante la tarde de este 2 de octubre y ha efectuado el rescate, gestionando posteriormente la retirada de la embarcación.