¿Por qué 3.000 vecinos de L'Hospitalet han salido a la calle para pedir más seguridad?

La seguridad, así como las relaciones con la Guardia Urbana, es una de esas asignaturas pendientes que la exalcaldesa de L'Hospitalet Núria Marín dejó en manos de el actual alcalde, David Quirós, cuando este la sucedió en el cargo en junio de 2024. Trascurrido poco más de un año del nuevo alcalde al frente de la segunda ciudad de Catalunya, las recientes protestas de los agentes de la policía local en el marco de la negociación de un nuevo convenio y la marcha de este 1 de octubre que congregó a unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet y Esplugues demuestran que estas son todavía carteras pendientes de resolverse.

L'Hospitalet queda lejos de ser "ciudad sin ley" y donde el crimen campa a sus anchas en cada esquina, pero los datos no mienten y reflejan que el número de delitos se ha incrementado en los últimos años, sobre todo en materia de hurtos y robos. Con todo, las reclamaciones de los vecinos que peregrinaron desde el norte de L'Hospitalet hasta la plaza del Ayuntamiento iban más allá de hechos delictivos. Denunciaban también un incremento de los narcopisos, la presencia continua de un mercadillo ambulante que hace la competencia a los negocios legales, la falta de limpieza, las molestias que ocasionan hasta altas horas de la madrugada los bares musicales sin licencia, las fiestas en la calle, locales que actúan como prostíbulos o el incivismo con el que muchas veces se encuentran.

El gobierno municipal dice ser consciente de muchas de estas problemáticas y trata de llevar a cabo actuaciones y planes que ayuden a solventar estas situaciones en el corto medio y largo plazo. Con todo, y en un contexto donde las exigencias de mayor seguridad han escalado en buena parte de las grandes ciudades catalanas y españolas, muchos vecinos reclaman mejoras inmediatas después de ver cómo sus calles "se han ido degradando" a lo largo de los años.

Los barómetros que año tras año publica el consistorio hospitalense reflejan claramente como la seguridad ha escalado y se ha consolidado como principal problema para los vecinos de la ciudad. El incivismo suele ser la segunda. De hecho, son dos cuestiones que, como en la manifestación de este miércoles, terminan mezclándose, ya que aunque haya actos como las fiestas en las calles que no supongan un problema de seguridad en sí mismos, sí que contribuyen a amplificar esa percepción de inseguridad para parte del vecindario, que además termina cansado e irritado por los ruidos y las dificultades para dormir. Un malestar que, dicen los vecinos, se incrementa cuando llaman al 112 y no acude ninguna patrulla.

Este paradigma no es único de L'Hospitalet de Llobregat. La mayoría de grandes ciudades de la conurbación de Barcelona, así como otros grandes municipios de Catalunya y España, han visto como las reclamaciones de mayor seguridad han ido a más en los últimos tiempos. De hecho, en ciudades como Santa Coloma de Gramenet o Mataró también se han celebrado manifestaciones concentraciones de 'marcas blancas' vecinales capitalizadas por la extrema derecha contra la inseguridad o la tasa de residuos. En el caso de la marcha de L'Hospitalet, tanto el perfil de los asistentes como las consignas y la organización de la misma lograron alejarse de ese marco, a pesar de que algunas organizaciones intentaron desplazar el marco de la protesta y dirigirlo contra el Gobierno español o la inmigración. Fueron otros manifestantes u organizadores quienes lo frenaron.

De hecho, en la protesta participaron concejales de todos los grupos de la oposición, con un abanico ideológico tan dispar como el que representan ERC, PP, Vox y Comuns. Así, al final de la concentración y durante la lectura del segundo manifiesto, los organizadores advirtieron a todos los partidos políticos que no dejarán que se apropien de sus reivindicaciones.

Los datos del Ministerio de Interior y de los Mossos d'Esquadra coinciden en señalar un aumento de los hechos delictivos en la ciudad en los últimos años. La última Juta Local de Seguridad de L'Hospitalet expuso que, en el período de marzo de 2024 a febrero de 2025, el total de delitos cometidos subieron un 6,4% respecto al mismo período del año anterior. Ni Mossos ni el gobierno local ocultaron entonces la preocupación por estos aumentos de delincuencia, principalmente, por el incremento de un 24,9% de los robos con violencia e intimidación, porque son “los que se cometen en la calle, con tirones, que afectan, sobre todo, a las personas mayores y generan mucha alarma social”.

Los Mossos explicaron hace unos meses a este diario que la presión policial ejercida en los últimos años en el aeropuerto de El Prat y Barcelona contra la multirreincidencia y los narcopisos ha trasladado a que buena parte de estos perfiles criminales se muevan a L'Hospitalet o Esplugues. El propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha señalado que en la ciudad viven unas 50 personas que viven de la multirreincidencia. Así, la policía catalana apunta que los narcopisos son también un imán para otras actividades como hurtos, dado que algunos consumidores roban para poderse pagar una dosis.

Así, a lo largo de el último año y medio, los Mossos, en colaboración en ocasiones con Guardia Urbana o Policía Nacional, han cerrado 25 narcopisos o narcolocales en la ciudad, algo más del 70% de estos espacios detectados. El ejecutivo hospitalense defiende el incremento de operativos conjuntos entre Mossos, Guardia Urbana y otros cuerpos policiales para combatir estos fenómenos. También, en el marco del Plan Nautilus, dispositivos conjuntos de Mossos y Guardia Urbana han cerrado temporalmente un total de 17 locales conflictivos a lo largo de este 2025. Bares que, sin tener licencia, actuaban como discotecas o bares musicales hasta altas horas de la madrugada y que acumulaban múltiples quejas.

Los propios Mossos reclaman una mayor actividad en el marco de lo social y reniegan que todo tenga que pasar por más policía. En este sentido, el gobierno local trabaja con la Generalitat para desarrollar un plan integral para dignificar los barrios del norte de la ciudad, los más vulnerables y densamente poblados, que está a la espera de concretarse.

Más allá de estos problemas de seguridad y convivencia, L'Hospitalet de Llobregat lidia con otro contratiempo más. La plantilla de la Guardia Urbana de L'Hospitalet y el gobierno municipal mantienen un pulso desde hace años en el marco de las negociaciones de un nuevo convenio laboral y de mejoras en las condiciones laborales que se ha recrudecido este mes de septiembre. Durante unas semanas, como protesta a la oferta de convenio presentada por el ayuntamiento, los agentes dejaron de presentarse a horas extra a medo de presión, lo que dejó varios fines de semana con patrullas bajo mínimos y la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana con Mossos.

Los sindicatos y plantilla de la urbana abandonaron esta protesta el pasado fin de semana y el consistorio confía en recuperar las negociaciones en breve. En este marco, ERC y PP convocaron también un Pleno extraordinario de Seguridad a raíz de las protestas de la policía local, pero este pasado martes 30 de septiembre anunciaron que lo suspendieron para dar más margen a las negociaciones entre el ejecutivo local y la plantilla.

La protesta de este miércoles no sólo exigió soluciones al Ayuntamiento de L'Hospitalet. Tanto en los manifiestos leídos como en los cánticos de los manifestantes a lo largo del recorrido se reclamaron acciones en materia de seguridad que escapan de las competencias municipales. Como una mayor presencia de Mossos en las calles de la ciudad, una mayor regulación y control de los patinetes eléctricos o unas leyes más efectivas contra la multirreincidencia. Ya en la pasada Junta Local de Seguridad, el alcalde Quirós también habló que el refuerzo en seguridad, en el medio y largo plazo, debe concretarse en más efectivos, aunque por ahora no han especificado ni cuántos agentes ni para cuándo se prevé que lleguen.

En la abril de este 2025, L’Hospitalet de Llobregat contaba con un total de 303 agentes de los Mossos d’Esquadra y de 356 de Guardia Urbana. Sin entrar en cifras, Quirós apuntó que la ciudad requiere de más unidades de orden público (ARRO y BRIMO), de investigación y de operativos que refuercen la seguridad en el metro, donde, precisamente, se produce una gran parte de los hurtos. "Hay que redimensionar los efectivos policiales en una ciudad que no sólo ha crecido en población, sino que, actualmente, dispone de grandes polos de actividades y de atracción", defendió entonces Quirós.